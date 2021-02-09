Bahçeli, Twitter'a meydan okudu: Tüm paylaşımlarımı kaldırabilirler!

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara kısıtlama getirilmesine tepki gösteren MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'ye hiç kimse tarafından demokrasi dersi verilemeyeceğini belirtti. Bahçeli, hangi ülkenin demokratik kurallara ne kadar uyup uymadığının ve insan haklarına ne kadar uygun davranıp davranmadığının herkes tarafından görüldüğünü ifade etti.

"Dijital faşizmin hedefindeyiz"

Kendilerinin teröristlere yüklendiklerini ancak dijital faşizm tarafından yine kendilerinin hedef alındığını kaydeden Bahçeli, hukuk, hak ve demokrasi çağrısı yapanların düşünce özgürlüğüne aykırı davrandıklarını dile getirdi. Bahçeli, sosyal medya platformu Twitter tarafından bazı paylaşımlarına kısıtlama getirildiğini belirterek, bunun doğru yolda oldukları anlamına geldiğini söyledi. Twitter'a meydan okuyan Bahçeli, istemeleri durumunda bütün paylaşımlarının da kaldırılabileceğini ifade etti.

"Bedel ödemeleri gerekiyor"

Bahçeli, Twitter tarafından kısıtlama getirilen paylaşımını yineleyerek, boyun eğmeyeceklerini dile getirdi. Sırtlarını zalimlere ve ajanlara dayayan kişilerin "evlat" olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Bahçeli, söz konusu kişileri "başı ezilmesi gerekli olan yılanlar" olarak tanımladı.

Bahçeli, hukuk dışı protestoları farklı üniversitelere de yayma girişiminde bulunan kişilerin bedel ödemeleri gerektiğini kaydetti. Bu konudaki fikirlerinin aynı olduğunu çünkü teröristlerin başının mutlaka ezilmesi gerektiğini aktaran Bahçeli, Türk milletinin korkak bir şekilde yaşamayı değil kahramanca ölmeyi umut ettiğini ekledi.

Altun'dan tepki gelmişti: Kabul edilemez!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlardan bazılarının kısıtlanmasına tepki göstermişti. Altun, sosyal medya platformları tarafından millet temsilcileri ile siyaset kurumlarının seslerinin bastırılmaya çalışıldığını dile getirmişti. Sosyal medya platformları tarafından toplumların kuşatıldığını ifade eden Altun, demokrasinin temel taşı olarak nitelendirdiği halk iradesi ile temsilcilerine sansür uygulanmasının kabul edilemeyeceğini aktarmıştı.

"Sanal kaotiklik"

Altun, sosyal medya platformlarının toplumları bozmak, ahlaka aykırı olan davranışları meşru yansıtarak manevi ve millî değerleri ortadan kaldırmak ve marjinal örgütlerin hareketlerini toplumların tamamına yükleyerek sanal kaotiklik yaratmak gibi misyonlar edindiğini ifade etmişti. Sosyal medya platformlarının artık global sömürü sisteminin bir parçası olduğuna dikkat çeken Altun, akılların yalanlarla doldurulduğu ve bütün değerlerin ortadan kaldırıldığı bir dünyaya izin verilmeyeceğini dile getirmişti.

Bahçeli paylaşımlarında ne demişti?

Bahçeli, 3 Şubat 2021 tarihinde yaptığı paylaşımlarda, Boğaziçi Üniversitesi'nde ülkemizin sinir uçlarıyla oynandığını belirterek, terör örgütü tarafından 3-5 şuursuz öğrencinin paravan yapıldığını dile getirmişti. Terör örgütü üyelerinin ateşe körükle gittiğini kaydeden Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ne tutunan eşkıyaların Türkiye'ye meydan okuduklarını ifade etmişti. Bahçeli, öğrencilerin ve teröristlerin farklı olduğunu belirterek, Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi öğrencilerin ve teröristlerin birbirlerine karışması durumunda Türkiye'de huzur kalmayacağını dile getirmişti.

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek verenlerin teröre destek verdiklerini belirten Bahçeli, gözaltına alınan 108 kişiden 101'inin Boğaziçi Üniversitesi ile ilgisi olmadığını, 79'unun da terör örgütü üyesi olduğunu kaydetmişti. Bahçeli, Türkiye'nin böyle evlatlara sahip olmadığını ifade ederek, öğrenci veya çocuk olarak anılan kişilerin "vandal" ve "barbar" olduklarını belirterek, söz konusu kişilerin gözlerini nefret ve kan bürüdüğünü aktarmıştı. Türkiye'nin terör diline asla teslim olmayacağını ifade eden Bahçeli, Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun asla istifa etmemesi gerektiğini kaydetmişti.