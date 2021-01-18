Bahçeli: Sokakta işimiz yok!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak Cuma günü sopalı ve silahlı bir saldırıya uğramıştı. Aynı gün içerisinde Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Uğuroğlu'na yönelik bir saldırı da düzenlenmişti. Söz konusu isimlere aynı gün içerisinde saldırılması kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Uğuroğlu'nu hedef alan 4 saldırgandan 3'ü yakalanmıştı. Özdağ'a saldıran kişilerin ise hala arandığı bildirilmişti. Saldırı sonucu eli kırılan Özdağ'a 17 dikiş atıldığı öğrenilmişti.

Özdağ, MHP lideri Bahçeli'ye "17-25 Aralık sizin için ne anlama geliyor?" şeklinde sorular yönelttiğini söylemişti. Bunun üzerine silahlı ve sopalı saldırılarla susturulmaya çalışıldığını söyleyen Özdağ, kendisine yönelik saldırıdan MHP'yi sorumlu tutmuştu. Doğru hukuk reformu yapılması gerektiğini belirten Özdağ, saldırı nedeniyle elinin kırıldığını ve yaralandığı bölgeye dikiş atıldığını söylemişti. Saldırganlarla boğuştuğuna dikkat çeken Özdağ, "Belki ölecektim." demiş, buna rağmen asla susmayacağını ifade etmişti. Özdağ, kendilerini asla kullandırtmamaları için gençlere çağrıda bulunmuştu. Özdağ, beş yıl ülkü ocaklarında çalıştığını ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun yardımcılığını yaptığını hatırlatarak, kendisine yönelik saldırıyı "demokrasi ayıbı" olarak nitelendirmişti. Türkiye'nin orman kanunları ile yönetilemeyeceğini belirten Özdağ, saldırının faillerinin bulunması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmişti.

Bunun üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, partisinin sokağı bildiğini, düşmanları ve hainleri bildiğini, tuzakları tanıdığını ifade etti. Milliyetçi-Ülkücü Hareket ile söz konusu saldırılar arasında ilişki kuranların terörizmin lügatinden beslendiklerini kaydeden Bahçeli, bu durumu kara çalma ve komplo olarak nitelendirdi. Bahçeli, MHP'nin sokakta herhangi bir işinin bulunmadığına dikkat çekerek, söz konusu partinin kavgada hayır görmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Demokrasiye ve insan onuruna göre dile getirilen eleştirilere açık olunduğuna işaret eden Bahçeli, MHP'nin sevdasının asla "şiddet" olmadığını, "Türk milleti" olduğunu ekledi.

Ne olmuştu?

Özdağ, 15 Ocak Cuma günü namaza gitmek için evinden çıktığı sırada 5 kişinin saldırısına uğramıştı. Evinden çıktığı zaman soluna baktığını ve telefonla konuşan birini gördüğünü belirten Özdağ, arabasına binmek üzere hareket ettiğini ve o sırada düşmesi için iki kişi tarafından bacaklarına sopalarla vurulduğunu söylemişti. Özdağ, bir kişinin de sopayla başına vurduğunu belirterek, saldırganlarla boğuşma yaşadığını ifade etmişti. Kendisine saldıran kişilere yumruklarla yanıt verdiğini kaydeden Özdağ, iki kişinin sopalarla vurmaya devam ettiğini, bir kişinin de kendisine silah doğrulttuğunu söylemişti. Özdağ, kendi silahının arabada olduğunu ifade ederek, bir kişinin daha kendisine silah doğrulttuğunu, diğer şahsın da kenarda elinde sopayla beklediğini belirtmişti. Kafasından kanlar aktığını anlatan Özdağ, sol elinin yumruklaşma esnasında kırıldığını ifade etmişti. Daha sonra şoförünün arabadan silahla çıktığını ve iki el ateş açtığını kaydeden Özdağ, saldırganların kaçtıklarını söylemişti. Özdağ, kan kaybettiği için hemen hastaneye gittiklerini aktarmıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, bu saldırının terör faaliyeti olduğunu söylemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin bir açıklama yapması için çağrıda bulunmuştu. Özdağ'ın FETÖ konusunda yoğun bir mücadele verdiğine dikkat çeken Davutoğlu, bu saldırının "siyasi terör" olarak görülmesi gerektiğini ifade etmişti. Davutoğlu, istihbaratların ve kamera kayıtlarının nerede olduğunu sormuştu. Siyasilere yönelik saldırılardan Cumhurbaşkanlığı makamının sorumlu olduğunu kaydeden Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin hukuk devleti için mücadele edeceğini vurgulamıştı.