Bahçeli: Mağara deliğinde vatandaşlarımız şehit edildi, bu canavarlıktır!

Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli, Gara bölgesine yönelik 10 Şubat 2021 tarihinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın 13 Şubat 2021 tarihinde sona erdiğini ifade etti. Bahçeli, birçok PKK'lı teröristin hainliğinin bedelini canıyla ödediğine dikkat çekerek, teröristlere döktükleri kan nedeniyle hesap sorulması gerektiğini belirtti.

"Türk bayrağı dikilsin"

Türk bayrağının Kandil'e dikilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, mağaraların PKK terör örgütü elebaşlarının başlarına yıkılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Mahmur'da yer alan terör kamplarının imha edilmesi gerektiğini belirterek, Sincar'a operasyon düzenlenmesinin artık hayati bir önem taşıdığını ifade etti.

"Bu canavarlıktır"

Gara bölgesinde mağara deliğinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösteren Bahçeli, söz konusu katliamı "canavarlık" olarak nitelendirdi. Bahçeli, silahı olmayan ve savunmasız durumdaki insanlara ateş edilmesinin terörün ne kadar ilkel olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

"Terör örgütünün yanında olanlar tutuşturulacak"

Gara'da dökülen kanın teröre destek veren herkesi boğacağına dikkat çeken Bahçeli, artık Gara katliamından öncesinin ve Gara katliamından sonrasının hiçbir şekilde aynı olmayacağını söyledi. Bahçeli, PKK terör örgütünün yanında olan herkesin tepeden tırnağa tutuşturulacağını ifade ederek, Türk milletinin özsaygısıyla oynamanın hem teröristlere hem de söz konusu teröristlere destek veren siyasilere felaket getireceğini belirtti.

"Alçakların kafaları koparılacak"

Alçakların kafalarının koparılacağına dikkat çeken Bahçeli, Gara'da Türk vatandaşlarının şehit edildiği mağarada Türk milletinin tümüne ateş açıldığını kaydetti. Bahçeli, acılara yeteri kadar dayanıldığını ifade ederek, bundan sonrasını teröristler ile işbirlikçilerinin düşünmesi gerektiğini söyledi. Gara bölgesinde şehit edilenlere Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, tedavisi süren kişilere de şifa dileklerini iletti.

Bahçeli, Türkiye'nin 37 senedir terörle mücadele ettiğine dikkat çekerek, PKK'lı teröristler tarafından bebeklerin öldürüldüğünü, annelerin, babaların ve ninelerin katledildiğini söyledi. Kadınların dul çocukların da yetim bırakıldığını ifade eden Bahçeli, PKK'lı teröristler tarafından kentlerde bombalı saldırılar düzenlendiğini ve uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Özgürlük bahanesine sığındılar"

Bahçeli, PKK'lı teröristler tarafından çeteler kurulduğunu ve haraç toplama girişiminde bulunulduğunu belirterek, insan haklarından bahsedip özgürlük bahanesine sığınıldığını söyledi. Bahçeli, terörle mücadelede MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) olarak hükümete tam destek verdiklerini ifade etti.

"Terörü artık tamamen bitirmeliyiz"

Türkiye'den alçakların tümüyle söküp atılması için çağrıda bulunan Bahçeli, hudutlarda bir tane bile terör örgütünün barınmasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, karar arifesinde olunduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına terör bitmiş şekilde girilmesi gerektiğini ifade etti.

"Kırılma anı yaşandı"

Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini "kırılma anı" olarak nitelendiren Bahçeli, PKK terör örgütü elebaşlarının hepsinin sallandırılması gerektiğini, ancak bu şekilde öfkenin yatışabileceğini söyledi.

"Duruşunuzu yeniden değerlendirin"

Bahçeli, herkesin bu konuda tarafını seçmesi gerektiğini ifade ederek, teröristlerle iş birliği yapanların oy endişesiyle görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti. Herkesin duruşunu yeniden değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, demokrasiyi bozanlara sessiz kalınmaması için çağrıda bulundu.