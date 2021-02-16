Bahçeli: HDP kapatılmadan Meclis'ten PKK'nın ayağını kesemeyiz!

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli, bugünkü grup toplantısında Gara'da yaşanan katliama sessiz kalan HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye'nin ekmeğini yemesine ve geçimini Hazine'den sağlamasına rağmen devlet düşmanlığı yapan kişilerin yakasından tutulması gerektiğini belirterek, bunun tüm milletvekilleri için bir namus meselesi olarak görülmesini istedi.

"Sırtını terör örgütüne dayananlara milletvekilliği haram olmalı"

Bebek katili Öcalan'a "Sayın" diye hitap eden milletvekillerini istemediklerini kaydeden Bahçeli, PKK'lı teröristleri "gerilla" olarak nitelendirenlere katlanamadıklarını dile getirdi. Bahçeli, sırtını terör örgütüne dayayanlara, teröristlerin cenaze törenlerine katılım gösterenlerine ve İmralı'dan talimat alanlara milletvekilinin haram olması gerektiğini ifade ederek, sabır taşının çatladığını ve artık bıçağın kemiğe dayandığını söyledi. Bunun var olma ve yok olma meselesi haline geldiğini kaydeden Bahçeli, ipin inceldiğini ve kopmak üzere olduğunu ifade etti.

"Katliam yapan alçaklara sempati duyanlarla aynı noktada buluşamayız"

Bahçeli, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit eden alçaklara sempati duyanlarla aynı noktada buluşamayacaklarına dikkat çekerek, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) demokrasi için mücadele ettiğine yönelik iddialara tepki gösterdi.

"Gara katliamını hala kınamadılar"

HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) bir milletvekilinin "Türkiye tarafından kampın bombalandığına" dair açıklamasını hatırlatan Bahçeli, insanlıktan bu kadar uzak kalmalarına hayret ettiğini söyledi. Bahçeli, başka bir HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) milletvekilinin de "insanların yaşatılması" gerektiğine dair ifadelerini hatırlatarak, bu açıklamalarda PKK terör örgütüne karşı herhangi bir tepkinin olmadığını söyledi. Herhangi bir HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) yönetici tarafından Gara'da 13 Türk vatandaşının katledilmesine yönelik bir kınama açıklaması yapılmadığını kaydeden Bahçeli, tepkisine sert sözlerle devam etti.

"HDP ve PKK aynıdır"

Bahçeli, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) sürekli diplomatik girişimlerden söz ettiğini ve "iktidar tarafından şehit ailelerine hesap verilmesi gerektiğine" dair çağrıda bulunduğunu belirterek, söz konusu parti için "utanmazlar" ifadesini kullandı. HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) PKK terör örgütünün değil iktidarın şehit ailelerine hesap vermesine yönelik çağrısına tepki gösteren Bahçeli, söz konusu partinin PKK terör örgütünün giriş kapısı olduğunu dile getirdi. Bahçeli, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile PKK terör örgütünün aynı olduğunu söyledi.

"HDP kapatılmalı"

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılması konusunda kimin üç maymunu oynadığını soran Bahçeli, HDP (Halkların Demokratik Partisi) kapatılmadan terör örgütü PKK'nın ayağının Meclis'ten kesilemeyeceğini kaydetti. Bahçeli, HDP'lilerin (Halkların Demokratik Partisi) Türk milletinin vergileriyle maaş aldığını ve bu maaşın haram olduğunu belirterek, söz konusu partinin kapatılması konusunda vakit kaybetmenin Türkiye'nin egemenlik haklarına hasar vereceğini dile getirdi.

"CHP de PKK'yı telaffuz etmiyor"

CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) Gara'daki katliamı kınarken PKK'yı telaffuz etmeden sadece terör örgütü ifadesini kullandığını ifade eden Bahçeli, söz konusu partinin ittifak ortağı olan HDP'yi (Halkların Demokratik Partisi) huzursuz etmek istemediğini söyledi. Bahçeli, HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) ve PKK terör örgütüne herhangi bir vaatte bulunulmaması halinde söz konusu örgütün "katil" olarak adlandırılmasının CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) Türk milletinin gözünde itibar kazandıracağını belirtti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile beraber "sözde aydınların" Demirtaş'ı demokrasi kahramanı olarak göstermeye çalıştıklarını kaydeden Bahçeli, söz konusu kişilere neden sessiz kaldıklarını sordu.