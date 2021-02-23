Bahçeli'den "X+Y+Z" formülü

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gençlere seslenen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, yaklaşık iki aydır yüksek tansiyon yaşandığını, bu nedenle bugünkü grup toplantısında sadece Türk gençliği üzerine dertleşmeyi, görüşlerini açıklamayı ve konuşmayı arzu ettiğini ifade etti.

Siyaset kurumunun ayrıntılı bir özeleştiri yapması gerektiğini ve bunun ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirten MHP Lideri Devlet Bahçeli, 4 Ocak 2021'den tarihinden itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan muzır hadiselerin, Türk gençliğinin üzerindeki oyunları, istismar kampanyalarını tekrar bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kuşakları X, Y, Z diye kategorilere ayırmadıklarını, bu kategorilendirmeden doğru sonuç çıkmayacağını, milleti bir gördüklerini, tamamına "Türk milleti" dediklerini, gençliği de bir gördüklerini ve onlara Türk gençliği dediklerini kaydeden MHP Lideri Bahçeli, gençlikten taviz vermelerinin, onlara kulak tıkamalarının, gençleri yaşamın kaotik koşullarında sahipsiz ve yalnız bırakmayacaklarını, siyasi, ideolojik aidiyeti ve düşüncesi ne olursa olsun, Türk gençliğinin Türkiye'nin has bahçesi, parlak yüzü ve muazzam hazinesi olduğunun altını çizdi.

Gençlerin Türkiye'nin her şeyi olduğunu ve ne siyasi tartışmalara ne basit çıkar hesaplarına ne de oy kaygısına hapsedilemeyecek önemli değerler olduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de 15-24 yaş grubunun 13 milyonu geçtiğini, nüfusun yüzde 15'inden fazlasının gençlerden oluştuğunu, Türkiye'nin genç nüfusunun AB ortalamasının çok üzerinde olduğunu hatırlattı.

Türk gençliğinin potansiyelinin Türkiye'nin stratejik gücünün kanıtı olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, bu sebeple Türk gençliğinin zihnini bulandırmaya, geleceğini karartmaya ve duruşunu bozmaya çalışan dış ve iç mihrakların temel amacının Türk gençliğinin gücünden çekinmelerinden kaynaklandığını bildirdi.

Türkiye'nin teminatının ve tesellisinin Türk gençliği olduğunun altını çizen Bahçeli, Türk gençliğini tutsak etmek maksadıyla kuyruğa girenlere hiçbir surette izin verilmeyeceğini kaydetti.

Türk gençliğinin şiddet aparatı olarak kullanılmasına tahammül edemediğini ifade eden Bahçeli, yıkım gündelikçilerinin, mukallit aydınların, kimliksiz siyasetçilerin, terör örgütlerinin taşeronu köksüzlerin, aslanı kediye boğdurmaya çalışan vatansızların, gençliğe musallat olmuş suç ve cinayet şebekelerinin şunu bilmesini istedi:

"Türkiye'nin ne dağa yollayacak ne hücre evine gönderecek ne üniversite kapısında eylemlere verecek ne de sokaklarda molotof fırlatacak genci, evladı, fidanı vardır! Devşirdikleri şahısların ellerine silah tutuşturanlara, militan açığını takviye etmek amacıyla üniversitelere tezgah kuranlara bunların bedeli acıklı ve ağır biçimde ödetilmelidir."

Türk gençliğinin dikkatli ve uyanık bir şuura, milletine ve devletine karşı sorumluluk ve sadakata, arkadaşlarına ve ailesine karşı saygılı ve müşfik bir üsluba sahip olduğunu kaydeden Bahçeli, aksi istikamethe tutum ve tavır alanların da candan ve kandan nemalanan vampirler olduğunu sözlerine ekledi.