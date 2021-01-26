Bahçeli'den "Hemşireye saldırı" iddialarına yanıt!

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Koca'nın kendisini araması üzerine koronavirüs aşısı yaptıran parti liderlerinden biri olmuştu. Gazeteci Özlem Gürses, Bahçeli'ye koronavirüs aşısı uygulayan hemşirenin "Bahçeli'nin canını acıttığı" gerekçesiyle darp edildiğini ileri sürmüştü. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli, söz konusu iddialara grup toplantısında yanıt verdi.

Gazeteci Özlem Gürses'in iddialarına esprili bir dille karşılık veren Bahçeli, Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin şiddete maruz kalması nedeniyle üzüldüğünü belirterek, "Bana aşı yaptıktan sonra talihsiz hemşireye sokak arasında kalabalık bir grup tarafından saldırılmış. Hemşireyi yalnız başına görünce darp etmişler. Suçu günahı olmayan hemşireye saldırılmasına şaşırdım." dedi.

Bahçeli, esprili bir dille açıklamalarına devam ederek, artık devrin değiştiğini ve mertliğin bozulduğunu söyledi. "Gülnaz Şırınga'nın yoğun bakımda tedavi altında olduğunu" belirterek Gürses'i ti'ye almaya devam eden Bahçeli, "Hem ona hem de iş arkadaşı olan Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun. Artık bu hemşirelerin daha doğru bir şekilde koronavirüs aşısı yapacaklarını düşünüyorum." dedi.

"Tetikçi olmayın"

Parodi haberleri gerçek zanneden kişileri "utanmaz" olarak nitelendiren Bahçeli, bu kişilere yalnızca güldüklerini söyledi. Bahçeli, söz konusu kişilerin ne kadar iftiracı olduklarının da ortaya çıktığını belirterek, basın mensuplarının tetikçi olmamaları gerektiğini ifade etti. Uydurma haberleri gündeme getiren Gürses'e tepki gösteren Bahçeli, basın mensuplarının tarafsız olmaları gerektiğini aktardı. Bahçeli, "Biz hem siyaseti hem sokağı biliyoruz." dedi.

Gazeteci Özlem Gürses, Halk TV'de yaptığı açıklamada, siyaset dilinin uzun süredir oldukça fazla gergin olduğunu ve bu durumun sokaklara da yansıdığını söylemişti. Bahçeli'ye koronavirüs aşısı uygulayan hemşirenin darp edildiğini ileri süren Gürses, bu haberi okuyunca aklının durduğunu söylemişti. Gürses, Numune Hastanesi'nde Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin tedavi gördüğünü iddia ederek, söz konusu hemşireye 4 kişiden oluşan bir grubun sopalarla saldırıda bulunduğunu ileri sürmüştü. Gürses, koronavirüs aşısı uygularken Bahçeli'nin canını yaktığı gerekçesiyle söz konusu hemşireye saldırıldığını öne sürmüştü.

Bakanlık açıklama yapmıştı

Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, böyle bir olayın gerçekleşmediği ifade edildi. Söz konusu açıklamada, Ankara'da Gülnaz Şırınga adında bir hemşirenin bulunmadığı belirtildi.

Özür dilemişti

Haberin uydurma olduğunun anlaşılması üzerine açıklama yapan Gürses, canlı yayında aktardığı haberin "mizah" olduğunu anlayınca gereken müdahaleyi yaptığını söylemişti. Gürses, bu olayın Türkiye'nin resmî kurum ve kuruluşlarına kadar gittiğine dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığına bu konuda sorular sorulacak kadar işin büyüdüğünü ifade etmişti. Gürses, yaptığı hata nedeniyle Halk TV seyircileri ve yayın konuğu dâhil olmak üzere herkesten özür dilemişti.