Bahçeli'den Gara tepkisi: Bu dil Murat Karayılan'ın dili!

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli, Gara'da 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesi hakkında paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, terörizmi "insanlığın ortak düşmanı" şeklinde nitelendirerek, terörizm kapsamındaki kanlı eylemlerin tüm bireyler, toplumlar ve ülkeler için en şiddetli hainlik ve en alçakça cinayet olduğunu dile getirdi. İnsan onurunun korunması için terörle mücadelenin tarihi ve milli bir yükümlülük olduğu ifade edildi.

"Göz yumulamaz"

Konunun ağır olduğunu ve mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden Bahçeli, teröre hiçbir şekilde göz yumulmaması ve tarafsız kalınmaması gerektiğini belirtti. Bahçeli, terörün asla "ama"sı veya "eğer"inin olamayacağına dikkat çekerek, aksi takdirde terörizme can suyu verilmiş ve terör örgütlerinin pis kursağına hizmet sunulmuş olacağını ifade etti.

"Kurşunların namlusu oluyorlar"

Teröre yönelik samimi tutumları işbirlikçilik ve ihanete hevesli olma şeklinde nitelendiren Bahçeli, terör örgütlerinin ismini kullanmaktan çekinenlerin masum insanlara karşı sıkılan kurşunların namlusu olduklarını belirtti.

"Gara'yı devletin üstüne yıkmaya çalışıyorlar"

Bahçeli, Gara'da 13 vatandaşın şehit edilmesini devletin üstüne yıkmaya çalışanların olduğunu kaydederek, bu durumun siyasi partiler tarafından propaganda malzemesi haline getirildiğini aktardı. Terörle mücadelenin gölgelenmesini ve başarıların yıpratılmasını amaçlayan "zillet ittifakının" utanmadan konuşmaya devam ettiğini belirten Bahçeli, siyasi partilere tepki gösterdi.

Bahçeli, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamasını ve İYİ Parti lideri Akşener'in siyaset parmağı arayışında olmasını ve söz konusu siyasi partilerin HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) hiçbir eleştiride bulunamamasını "çirkinlik" olarak değerlendirdi. Bu partilerin terör örgütü PKK'nın yedek kulübesi olduklarına dikkat çeken Bahçeli, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), İYİ Parti ve HDP'yi (Halkların Demokratik Partisi) marjinal partiler olarak nitelendirdi.

"PKK'nın yanında saf tutuyorlar"

Bahçeli, bahsettiği partilerin Gara konusunda Türkiye'nin karşısında durduklarını ve PKK terör örgütünün yanında saf tuttuklarını belirterek, bu partilerin Türk milletinin vicdanında eridiğini dile getirdi. Devletin "sahte devrimciler", "menfaatçi yazarlar" ve "kabiliyetsiz aydınlar" tarafından suçlandığını kaydeden Bahçeli, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) İYİ Parti ile CHP'yi (Cumhuriyet Halk Partisi) kolonileştirdiğini aktardı.

"Karayılan'ın dilini kullanıyorlar"

Bahçeli, millî güvenlik bakımından büyük bir riskin mevcut olduğuna dikkat çekerek, Gara'da 13 vatandaşın şehit edilmesi konusunda devleti karalamanın PKK terör örgütünü aklama manasına geldiğini belirtti. Bu dilin terörist Murat Karayılan'ın dili olduğunu dile getiren Bahçeli, Gara faciasında MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) olarak sorumluluk üstlenebileceklerini aktardı. Bahçeli, devletin Gara bölgesinde hiçbir şekilde hata yapmadığını kaydederek, hainliğe bedel ödettirildiğine dikkat çekti.

"Stratejik tehditlerle savaşıldı"

Türkiye'nin yükselen bir güç olduğunu ifade eden Bahçeli, Gara bölgesinde yalnızca PKK terör örgütü ile değil, söz konusu örgütü destekleyen stratejik tehditlerle de savaşıldığını kaydetti. Bahçeli, Türkiye'nin bütün tuzaklara ve yıkım propagandalarına yanıt vermeye hazır olduğunu belirterek, Erdoğan'ın yanı sıra TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) komutanları, askerler, korucular ve polis ekiplerinin arkasında olunduğunu ekledi.