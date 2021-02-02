Bahçeli'den Erdoğan'a destek: Yeni bir anayasa şart!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye için yeni bir anayasa hazırlanması konusunda harekete geçilebileceğini söylemişti. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli'den Erdoğan'ın açıklamalarına destek geldi. Bahçeli de ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Vesayetin kalıntıları ortadan kaldırılamadı"

1982 Anayasası'nda şimdiye dek 19 kez 184 adet değişiklik yapıldığını hatırlatan Bahçeli, buna rağmen vesayetin kalıntılarının ortadan kaldırılamadığını belirtti. Söz konusu Anayasa'nın dayalı olduğu görüş ve düşüncelerin demokratik nitelikten yoksun olduğunu kaydeden Bahçeli, anayasaları normlardan meydana geldiğini ve söz konusu normların uzlaşmayla belirlendiğini ifade etti.

"Diğer hukuk metinlerinden içerik olarak farklıdır"

Bahçeli, anayasaların devletlerin temel yapısını kapsadığına dikkat çekerek, söz konusu temel yapının içerisindeki kuralların ve kurumların hangi prensipler doğrultusunda işleyeceğinin anayasalar tarafından gözetildiğini kaydetti. Anayasaların devletlerin kuruluş esaslarını ortaya koyduğunu ve söz konusu esasları işler hale getirdiğini belirten Bahçeli, anayasaların diğer hukuk metinlerinden içerik olarak farklı olduğunu ifade etti. Bahçeli, söz konusu farklılıklardan birinin de devletin dayalı olduğu görüş ve düşüncelerin toplum yaşamına yansıması olduğunu aktardı.

"Anayasalar hazırlandıkları dönemlerin koşullarını taşır"

Anayasaların hazırlandıkları dönemlerin koşullarını taşıdığını kaydeden Bahçeli, söz konusu anayasaların toplumsal yaşam ile devlet yaşamını etkileyen olumlu ve olumsuz gelişmeleri ruhunda barındırdığını ifade etti. Bahçeli, 1982 Anayasası'nın da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, söz konusu Anayasa'nın olağanüstü koşulların ürünü olduğunu ve birçok değişikliğe gidilse de statükocu özelliğinin azalmadığını ifade etti.

Türkiye'nin yeni bir anayasa gereksinimi olduğuna dikkat çeken Bahçeli, Türkiye'nin 27 Nisan 2017'de gerçekleştirilen referandum ile yönetim sistemi açısından yeni bir evreye geçtiğini aktardı. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milli irade tarafından kabul edildiğini kaydederek, söz konusu yönetim sisteminin kapsayıcı, demokratik ve millî bir anlayışla oluşturulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren resmi olarak uygulanmaya başladığını kaydeden Bahçeli, bu sistemi hak edecek bir anayasanın hazırlanmasına mecbur olunduğunu, bunun aynı zamanda demokratik bir yükümlülük olduğunu ifade etti.

"Hukuki ve siyasi çelişkilerden böyle kurtulabiliriz"

Yönetim sistemi yeni ancak anayasası eski olan bir ülkenin hukuki ve siyasi çelişkilerden kurtulmasının tek yolunun yeni anayasa olduğunu belirten Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlamlaşması ve Türk milleti ile devletin yaşamını saran kilitlerin açılması için bunun gerekli olduğunu aktardı. Bahçeli, halkın bütün kesimlerine kucak açan, kurucu değerlere dayanan, meşru görüşlere sahip çıkan, kuruluş felsefesini özümseyen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin esaslarını ve prensiplerini geliştirmeye öncelik veren bir anayasa hazırlanması gerektiğini ifade ederek, bunun ertelenemeyeceğini kaydetti.

"Boyun borcumuz"

Türkiye'nin en kritik reformunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna dikkat çeken Bahçeli, diğer kritik reformun ise yeni bir anayasa olacağını, bunun Türk milletine boyun borcu olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan yeni anayasa konusunda ne demişti?

Dün açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1960 senesinden beri anayasaların darbeciler tarafından hazırlandığını ifade etmişti. Erdoğan, anayasada değişiklik yapılsa da vesayet kalıntılarının kaldırılamadığını belirterek, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sandalye sayısına bakmaksızın bütün siyasi partilerden eşit temsilciyle yürütülen faaliyetlerin CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından sürecin tıkanması nedeniyle neticelenemediğini aktarmıştı. Türkiye'nin bu şansı kaçırması nedeniyle üzüldüklerini kaydeden Erdoğan, yeni bir anayasayı değerlendirme zamanının geldiğini söylemişti.

Erdoğan, anayasa çalışmalarının terör örgütleriyle irtibat halinde olanların gölgesinde gerçekleştirilemeyeceğini ifade ederek, söz konusu çalışmaların Türk milletinin önünde ve temsilcilerin hepsinin katılımı ile açık bir şekilde yürütülmesi ve metnin kesinlikle Türk milletinin takdirine sunulmasının şart olduğunu belirtmişti. Erdoğan, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) ile anlaşma sağlanması durumunda yeni bir anayasanın hazırlanması için hamlede bulunulabileceğini aktarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 16:14