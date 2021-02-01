Bahçeli'den Boğaziçi tepkisi: Kabe'yi işgal edenlerden farklı değiller!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına ilişkin protestolar sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde son olarak Kabe resminin yere serildiği ve söz konusu resmin üstüne şahmeran figürü ile LGBTi bayrağının çizildiği fark edilmiş, bu durum sert tepki çekmişti.

Konuya ilişkin bir tepki de MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Cemil Meriç'in "Türk aydınlarının din düşmanı olmadıklarına, söz konusu aydınların İslam düşmanı olduklarına" dair sözünü hatırlattı. Kabe resminin üstüne şahmeran figürünün yanı sıra LGBTi bayrağının çizilmesi konusuna "aydın" olduğunu söyleyen kişiler tarafından tepki gösterilmediğini belirten Bahçeli, söz konusu olaya karışan kişilerin eğitimle, ilimle veya öğrencilikle bir ilgilerinin olmadığını ifade etti.

Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye saygısızlık eden kişilerin yüzyıllar önce Kabe'yi mancınıklar ile vuran Yezid'in askerlerinden farklı olmadıklarına dikkat çekerek, bu kişilerin aynı zamanda Kabe'yi 20 Kasım 1979 tarihinde işgal edenlerden de farklı olmadıklarını belirtti.

"Lanetliyorum"

Kabe'ye hakaret eden kişileri lanetlediğini kaydeden Bahçeli, bu kişilerin hem maşeri vicdan hem de hukuk karşısında gereken cezayı çekeceğini düşündüğünü ifade etti. Bahçeli, Kabe resminin üstüne şahmeran figürü ile LGBTi bayrağını çizen ve söz konusu resmi yere seren kişileri "kalpsiz" olarak nitelendirerek, "Allah'tan korkun!" şeklinde seslendi.

Ne olmuştu?

Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına ilişkin protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde 29 Ocak Cuma günü Kabe resminin üstüne şahmeran figürü ile LGBTi bayrağının çizildiği ve bu resmin yere serildiği fark edilmişti. İstanbul Valiliği, halkın belli bir kesiminin benimsediği dini değerlerin açık bir biçimde aşağılandığını ve bu suça karışan şahısların yakalanması amacıyla güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldığı ifade edilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, R.Ö., S.N.B., S.C.U., H.K. ve D.D.'nin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilerek, iki şahsın yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Başsavcılığın verdiği kararın ardından Güzel Sanatlar Kulübü'nün arandığı ve portatif bir sunta pano ile değişik gösterilerde kullanıldığı belirlenen pankart ve afişlerin bulunduğu ifade edilen açıklamada, LGBTi Kulübü'nün de arandığı ve burada da PKK terör örgütünün amblemine sahip yasaklı kitap, LGBTi bayrakları ve yine değişik gösterilerde kullanıldığı fark edilen afiş ve pankartların ele geçirildiği kaydedilmişti. Açıklamada, savcılığın talimatının ardından R.Ö.'nün salıverildiği ve diğer şahıslara yönelik işlemlerin devam ettirildiği belirtilmiş, Kabe'ye yönelik saygısızlığın kınandığı ifade edilmişti.

İki öğrenci tutuklanmıştı

Halkı düşmanlık ve kine tahrik ettikleri gerekçesiyle öğrencilerden ikisi tutuklama, diğer ikisi ise ev hapsi talebiyle nöbetçi hâkimliğe gönderilmişti. Bunun üzerine iki öğrenci tutuklanmış, iki öğrenci ise ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.