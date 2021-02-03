Bahçeli'den Boğaziçi mesajı: Kabul etmeyen uzaklaştırılsın!

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nde son dönemde ülkemizin sinir uçlarıyla oynandığını ifade etti. Bahçeli, söz konusu üniversitede tahammülün ve sabrın sınandığını kaydeden Bahçeli, terör örgütü üyelerinin provokasyon yaptığını aktardı. Bahçeli, terör örgütü üyelerinin birkaç öğrenciyi araya koyduğunu ve olayları tetiklediğini belirterek, Boğaziçi Üniversitesi'ne tutunan eşkıyaların Türkiye'ye meydan okuduğunu ifade etti.

"Kabul etmeyen kovulsun"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu'nun hiçbir şekilde istifa etmemesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, öğretim görevlilerinin arasından rektör yardımcılığı gibi pozisyonlara atamaların gerçekleştirilmesi ve kabul etmeyenlerin de söz konusu üniversiteden uzaklaştırılması gerektiğini aktardı. Bahçeli, taviz verilmesi durumunda kötü sonuçların elde edileceğine dikkat çekti.

"Öğrenciler ve teröristler birbirine karışırsa huzur kalmaz"

Öğrencilerin ve teröristlerin farklı olduklarını belirten Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gibi öğrenciler ve teröristlerin birbirine karışması durumunda huzur ortamının tamamen bozulacağını ve bu durumun şakasının olmadığını ifade etti. Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmelerin hafife alınamayacağını dile getirdi.

"Boğaziçi'ne değil teröre destek veriyorlar"

Aydın olduğunu iddia eden kişiler, hukuk ve demokrasi kurallarına uygun şekilde siyaset yaptıklarını sananlar ve sivil toplum örgütü kimliğine sahip fırsatçıların büyük bir yanlışın içerisinde olduklarına dikkat çeken Bahçeli, söz konusu üniversitede yaşananları desteklemenin "terörü desteklemek" anlamına geldiğini belirtti.

"79'u terörist çıktı"

Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nde 108 kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, bunlardan 101'inin hiçbir şekilde üniversiteyle bağı olmadığını, 79'unun da terör örgütü üyesi olduğunu ifade etti. Teröristlerin ne zamandan beri öğrenci olduğunu soran Bahçeli, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'nun gözaltına alınan terör örgütü mensuplarına "ülkemizin evlatları" diye seslendiğine dikkat çekti. Bahçeli, bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun siyasetini ve iradesini teröristlere rehin bıraktığını belirterek, ülkemizin böyle evlatlarının olmadığını ifade etti.

Öğrenci denilen kişilerin barbar ve vandal olduklarını kaydeden Bahçeli, bu kişilerin büyük bir nefrete kapıldıklarını aktardı. Bahçeli, Türkiye'nin benzer olayları daha önce yaşadığına dikkat çekerek, şiddet sahnelerinin önceden de birçok defa yaşandığını ancak ülkemizin terör diline hiçbir şekilde teslim olmayacağını belirtti.

"Bedelini ödemeliler"

Bahçeli, zalimlere ve ajanlara sırtlarını dayayanların evlat olarak nitelendirilemeyeceğini kaydeden Bahçeli, kanun dışı protestoları diğer üniversitelere yaymak amacıyla sıraya girenlerin bedel ödemesi gerektiğini aktardı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu'nun kayyum olmadığını belirten Bahçeli, söz konusu ismin meşru yollarla atanan bir bilim insanı olduğunu ifade etti. Bahçeli, Bulu'nun hiçbir şekilde istifa etmemesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde hiçbir üniversitenin yönetilemez duruma geleceğini kaydetti.

"Rektör odasını basma girişimi bir suçtur"

Rektör binasının abluka altına alınmasının ve rektör odasını basma girişiminde bulunulmasının suç olduğuna dikkat çeken Bahçeli, huzur ve barış ortamına zarar vermek isteyenlere devlet ve Türk milleti tarafından izin verilmeyeceğini aktardı. Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi protestolarından Gezi Olayları veya 6-8 Ekim Olayları'nın çıkmayacağını dile getirdi.

"Hükümetimize destek veriyoruz"

Hükümete destek verdiklerini kaydeden Bahçeli, aynı şekilde polislerin de yanında olduklarını belirtti. Bahçeli, teröristler ile öğrencileri ayırt edebilecek deneyime sahip olduklarını ifade ederek, düşmanların maşalığını yapanların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini aktardı.

"Geriye sarmayacağız"

Türkiye'nin hiçbir şekilde geriye sarmayacağını ve eski felaket tablosuna geri dönmeyeceğini kaydeden Bahçeli, üniversitelerin terör yuvası değil bilim yuvası olduğuna dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 16:55