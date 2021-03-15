Bahçeli'den Andımız tepkisi: Bombanın pimi çekildi!

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay tarafından verilen Andımız kararına sert bir şekilde tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bahçeli, "Türk'üm, Doğruyum, Çalışkanım" ifadeleriyle başlayan Andımız'ın 10 Mayıs 1933'de hayata geçirildiğini ve sırasıyla 1972 yılında, 1997 yılında ve 2012 yılında değişim geçirdiğini ifade etti.

"İptal davası karara bağlanmıştı"

Andımız'ın yemin olduğunu kaydeden Bahçeli, bu şekilde millî ruhun beyinlere aşılandığını ve millî değerlerin paylaşıldığını dile getirdi. Bahçeli, Andımız'ın kaldırılmasına ilişkin yönetmelik düzenlemesi konusunda "yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesine" yönelik Türk Eğitim Sendikası tarafından Danıştay'a dava açıldığını belirterek, Danıştay 8'inci Dairesi tarafından 24 Nisan 2018'de söz konusu davanın karara bağlandığını ifade etti.

"Temyiz yolu açık olacak şekilde karar verildi"

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde düzenleme yapılmasına ilişkin yönetmeliğin birinci maddesinin iptaline "temyiz yolu açık olacak şekilde" karar verildiğini aktaran Bahçeli, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na bu kararın temyiz edilmesi için dava açıldığını hatırlattı.

"Yangına körükle gidiyorlar"

Bahçeli, Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiği bugünlerde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 12 Mart Cuma günü bilinçsizce, sorumsuzca, hukuk ve haktan yoksun bir biçimde Danıştay 8'inci Dairesi kararının bozulduğunu ve yangına körükle gidildiğini ifade etti.

"İmzalanmamış"

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun söz konusu kararı Şubat ayında aldığını kaydeden Bahçeli, fakat hala imza atılmadığının fark edildiğini dile getirdi. Bahçeli, ülkede millî birlik ve beraberlik ruhunun zirve yaptığı bir dönemde basın organlarına sızdırılan, hala imzalanmadığı tespit edilen ve Andımız aleyhine verilen kararın Türk milletinde endişelere neden olduğunu kaydetti.

"Türk'üm demekten rahatsız oluyorlar"

İki seneye yakın bir süredir bekletilen davada aniden karar verilmesini kasıtlı bir hareket olarak nitelendiren Bahçeli, bunun alçak bir hevesin göstergesi olduğunu dile getirdi. Bahçeli, "Türk'üm" ifadesinden rahatsız olunduğunu aktararak, bunun üzücü bir çarpıklık olduğunu aktardı.

"Skandal bir karar"

Danıştay tarafından skandal bir karar alındığını ve millî gerçekler ile çatışma halinde olunduğunu belirten Bahçeli, hiç kimsenin Türkiye'yi yeni bir kargaşaya sürüklemeye, çatışmaları artırmaya ve kutuplaşmayı derinleştirmeye hakkının olmadığını kaydetti. Bahçeli, Danıştay tarafından henüz açıklanmayan ancak sızdırılan bu karara MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) olarak karşı olduklarını ifade etti.

"Bombanın pimi çekilmiş durumda"

Andımız'a okullarda yasak getirilmesinin demokratik bir tutum olmayacağına dikkat çeken Bahçeli, HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) milletvekillerin ilişkin fezlekelerin TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gönderildiği ve milli dayanışma bilincinin sağlamlaştığı bir dönemde bu karar ile bombanın piminin çekilmiş durumda olduğunu ifade etti.

"Yanlıştan dönülsün"

Bahçeli, Danıştay'ın söz konusu yanlış kararından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, Türk milletinin yaradılışıyla oynama girişimine son verilmesi için çağrıda bulundu.