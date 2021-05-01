Bahçeli'den 1 Mayıs Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı ve bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kutlamanın yanı sıra provokasyon ve tahriklere karşı da bir uyarı yapıldı. MHP Genel Başkanı, “Emek ve Dayanışma Günü'nü siyasi ve ideolojik önyargıları hapsetmek, yasadışı ve marjinal örgütlerin ihanet zemin olarak görmek emeklilerimize büyük bir husumet ve haksızlıktır.” sözleri ile dikkat çekti. Aynı zamanda 1 Mayıs günü üzerine kamplaşma ve kutuplaşma yaratanlara da tepkide bulunuldu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından yapmış olduğu kutlama mesajında önemli mesajları da vatandaş bilgisine sundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için tebrik mesajı paylaşılırken tahrik ve provokasyon yapmaktan geri durmayan insanların korona virüs tedbirleri sebebiyle fırsat bulamadığı dile getirildi. MHP Genel Başkanı, o insanların tahrik ve oyunlarına karşı her zaman uyanık olmanın gerekli olduğunu yazdı.

Paylaşılan mesajla, “Emek insandan ayrı görülemez ve ayrılamaz olan bir değerdir.” şeklinde ifade kullanıldı. Emek harcamadan, emek verilmeden ve emeğin karşılığı alınmadan hiçbir iş ya da çalışma sürecinin saygınlığından, hayrından, safiyetinden, sahiciliğinden ve saadetinden, manevi ve ahlaki temelde bahsedilemez denildi. “Emek insandır ve zahmetsiz rahmet ve elbette olmaz.” şeklinde bir yazı paylaşıldı. Devlet Bahçeli Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada alın teri ile elde edilmiş olan kazançların hem helal hem de kutsal olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada emek konusunu yalnızca ekonomik kategoriye indirgemek, teorilerle izah etmek müdahale ve mübadele çerçevesinde ele almak konunun bir tarafını eksik bırakacaktır, şeklinde açıklamalarda bulunuldu. Emek ve emekçinin anlamlı bir bütün olduğu belirtildi.

Korona virüs sebebiyle alınan önlemler kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları sebebiyle karanlık mahfiller aradıkları fırsatı bulamadılar şeklinde açıklamalarda yapıldı.