Bahçeli: Astronot veya kozmonot yerine "Cacabey" diyebiliriz!

Milli Uzay Programı'nı tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya bir Türk vatandaşının yollanmasının hedeflendiğini dile getirmişti. Erdoğan, çok sayıda insanın bu hayalle büyüdüğünü kaydederek, bunun için önümüzdeki nesillere katkı sağlayacak bir bilim misyonu hazırlandığını söylemişti. Uzaya gitmek için gereken özelliklere sahip olan bir Türk vatandaşının gönüllüler arasında belirleneceğini ifade eden Erdoğan, söz konusu kişiye bu konuda eğitim verileceğini aktarmıştı. Erdoğan, böylece bilimsel deney gerçekleştirme olanağına sahip olunacağını belirtmişti.

"Türkçe bir isim bulmalıyız"

Uzaya gönderilecek Türk vatandaşlarını "astronot" veya "kozmonot" olarak anmak yerine Türkçe bir kelime bulmak gerektiğini kaydeden Erdoğan, dilbilimcilere bu konuda çağrı yapmıştı. Erdoğan, uzaya gönderilecek Türk vatandaşları için Türkçe bir ad bulunması gerektiğini dile getirmişti.

Bahçeli'den "Cacabey" önerisi

Caca Bey kimdir?

Habertürk'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın çağrısı üzerine MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli'den hemen bir öneri geldi. Bahçeli, uzaya gönderilecek Türk vatandaşları için "Cacabey" kullanılabileceğini ifade etti. Peki Bahçeli'nin önerdiği bu isim nereden geliyor.

1240 senesinde Kırşehir'de dünyaya gelen Cacaoğlu Nureddin Cebrail, söz konusu şehre önemli hizmetler vermiş bir kişi. Söz konusu kişinin "Caca Bey" ismiyle anıldığı biliniyor. Selçukluların son döneminde devlet yapısında bozulma yaşandığı için valiler şehirleri yönetiyorlardı. Caca Bey, Tokat'ta kalmasının ardından Kırşehir'de bey olarak görev yürütmeye başlamıştı. Bu süreçte Eseddedin İsyanı'nı bastırmayı başaran Caca Bey, Elbistan Savaşı'nda yer almıştı. Caca Bey, Mısır Memlük Sultanı olan Baybars'a söz konusu savaş sırasında esir düşmüştü. Sultan Baybars tarafından tüm esirlerin serbest bırakılması üzerine Şam'dan Kırşehir'e gelen Caca Bey'in şöhreti kısa sürede yayılmıştı.

Caca Bey, yaşına göre oldukça büyük hizmetler vermişti. Mevlâna tarafından yazılan bir mektupta övülen Caca Bey, özel Türkçe konuşmuştu. Caca Bey, resmî yazışmalarda Türkçe kullanmıştı. Hacı Bektaş'ı himaye eden Caca Bey, Anadolu'da pek çok hayır kurumu inşa ettirmişti. Caca Bey, Eskişehir'de han ve cami inşa ettirmişti.

17 tane cami ve zaviyeyi tamir ettiren Caca Bey, Kırşehir'de bulunan Caca Bey Medresesi'ni de yaptırmıştı. Söz konusu medresede Türkçe eğitim verilmişti. Acem dili ve Arapça eserler de okutulan medresede, tasavvuf, felsefe ve İslam hukuku dersleri verilmişti. Caca Bey Medresesi'nde bulunan kuyuya yıldızların yansıdığı görülmüş ve söz konusu yıldızlara ilişkin incelemeler yapılmıştı. Söz konusu medresede astronomi alanında çalışmalar yürütülmüştü. Kimya, fizik ve matematik dersleri de verilmişti.

Caca Bey, Rum tekfurları ile mücadele ederken 1301 senesinde şehit düşmüştü. Başarılı devlet adamının naaşı, Caca Bey Medresesi'nin yanında bulunan türbeye defnedilmişti.