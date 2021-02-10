Bahçeli: Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması şart!

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli, gündemdeki önemli konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Boğaziçi protestoları

Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin yaptığı açıklamada, bazı siyasi partilerin üniversite öğrencilerini istismar ettiklerini ve sokaklardan güç devşirme çabasına giriştiklerini belirterek, söz konusu partilerin terör örgütleriyle beraber hareket ettiklerini ifade etti. Bu partilerin milli iradeye ve demokrasiye yönelik düşmanlıklarının ciddi bir seviyeye yükseldiğini aktaran Bahçeli, Türkiye'ni krizin içerisine sokmanın Türk milletine yönelik sevgiyle veya demokratik bir siyasi mücadele ile tutarlı olmadığını belirterek, bu durumu "ilkellik" olarak nitelendirdi.

Bahçeli, üniversitelerde terör örgütleriyle yan yana duran ve aynı nefret söylemlerini kullanan siyasi partilerin gayri milli bir muhalefet politikası yürüttüklerini kaydederek, söz konusu stratejilerin ülkemizin egemenlik haklarına zarar vermek üzere kullanıldığını aktardı. Türk gençliğinin bu tuzaklara gelmeyeceğine inandığını belirten Bahçeli, PKK ve FETÖ terör örgütlerinin yanı sıra LGBT, TKP-ML, MLKP ve DHKP-C ile yan yana yürüyenlerin bağımsızlığa karşı harekete geçtiklerini ve geleceğe zarar vermeye çalıştıklarını ifade etti. Bahçeli, Türk milletinin hak ve hukukuna zarar verenlerin, Türkiye'deki huzur ortamına zarar verenlerin insan hakları ihlâllerini gündeme getirmelerinin tutarsız bir davranış olduğunu aktardı.

Enis Berberoğlu

CHP'li (Cumhuriyet Halk Partisi) Berberoğlu'na ilişkin verilen hak ihlâli kararına değinen Bahçeli, 7 Şubat 2012'de FETÖ'nün MİT'e (Millî İstihbarat Teşkilâtı) yönelik operasyonundan 9 sene sonra Berberoğlu'nun MİT tırları davasında yargılandığını hatırlattı. Bahçeli, Berberoğlu'nun tekrar yargılanmasına yönelik talebe onay verilmesini ve infaza son verilmesini endişe verici bir olay olarak değerlendirdi.

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi tarafından peş peşe iki kez hak ihlâli kararı verildiğini belirterek, işlediği suçu doğrulanmış şahıslara ilişkin söz konusu mahkeme tarafından tartışmalı bir duyarlılık gösterildiğini ve bunun hukuk normları bakımından açıklanamayacak bir çarpıklık olduğunu dile getirdi. Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa'nın 20'nci maddesinin görmezden gelindiğini ve 138'inci maddenin ihlâl edildiğini belirten Bahçeli, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlâli kararının Berberoğlu'nu milletvekilliği unvanını kazandırmayacağını aktardı.

Anayasa Mahkemesi

Bahçeli, demokrasinin ve Türk milletinin haklarını koruyacak seviyede Anayasa Mahkemesi'nin tekrar yapılandırılması gerektiğini kaydederek, yeni anayasa sürecinde bunun mutlaka tartışılması gerektiğini ifade etti. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararların Anayasa'yı ihlâl etmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, bu şekilde Meclis'in yüksek iradesine de zincir vurulmaması gerektiğini aktardı.

"Fezleke Karma Komisyon'a getirilsin" önerisi

Bahçeli, Berberoğlu'nun fezlekesinin Meclis Karma Komisyonu'na derhal getirilmesi ve hemen ele alınması gerektiğini ifade etti. Daha sonra da Genel Kurul'da dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin oylama gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, tekrar yargılamanın sağlanabilmesi için partisinin dokunulmazlığın kaldırılması doğrultusunda oy vereceğini bildirdi. Bahçeli, suç niteliğindeki eylemlerin hak ihlâli ve demokrasinin arkasına sığınılarak gizlenmemesi gerektiğini ifade etti.

Kurultay

Kurultay'ın 18 Mart 2021 tarihinde düzenleneceğini ifade eden Bahçeli, hijyen, fiziki mesafe ve maske kurallarına dikkat eden kişilerin katılımıyla söz konusu kurultayın düzenleneceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 16:30