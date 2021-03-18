Bahçeli: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan!

MHP'nin (Milliyetçi Hareket Partisi) 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı başladı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 13'üncü Olağan Büyük Kurultay'da MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

"Proje bazlı bir ittifak"

Bahçeli, HDP'yi (Halkların Demokratik Partisi) Türk demokrasisin etrafını saran bir mayın tarlası olarak nitelendirerek, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) 5'inci kol faaliyeti olduğunu söyledi. İYİ Parti'nin ülkenin kötülüğüne hizmet eden ve uzaktan kumanda aracılığıyla kontrol edilebilen bir proje olduğunu belirten Bahçeli, İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhur İttifakı hakkında yaptığı açıklamaları hatırlattı. Bahçeli, Akşener'in söz konusu ittifak için "etle tırnak gibi" ifadesini kullandığını hatırlatırken, Millet İttifakı'nın "proje bazlı" olarak kurulduğunun bariz bir şekilde itiraf edildiğini dile getirdi.

"Bizi Kandil'de bulamazsınız"

Cumhur İttifakı'nın kader birlikteliği olduğuna dikkat çeken Bahçeli, söz konusu ittifakın terör örgütlerine karşı bir duruş sergilediğini söyledi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Kandil veya Pensilvanya'da değil Ankara'da bulunabileceğini aktardı.

"Adayımız Erdoğan"

Bahçeli, 2023 senesinde düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olacağını belirterek, hem kendisine hem de AK Partililere (Adalet ve Kalkınma Partisi) selamlarını iletti. Cumhur İttifakı'nı "vatan sevgisinin ittifakı" olarak nitelendiren Bahçeli, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.

"Kılıçdaroğlu cahildir"

Türkiye'de can ve mal güvenliğinin bulunmadığını ve 10 milyon vatandaşın işsiz olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun "halt ettiğini" belirten Bahçeli, muhtarlıklara özel kalem müdürlerinin atanması durumunda işsizliğin biteceğine dair açıklamaların cahilce bir yaklaşım olduğunu dile getirdi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun tarlayı bilmeden ve traktöre binmeden çiftçileri konuştuğunu ifade ederek, söz konusu liderin marangozu tanımadan ve bakkala girmeden esnafı konuştuğunu söyledi. İşçi ve memurlardan bahseden Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) oy vermeyenlere hakaret ettiğini aktaran Bahçeli, koronavirüs gibi Millet İttifakı'nın da bulaşıcı olduğunu söyledi.

"Millet İttifakı mutasyon geçirdi"

Bahçeli, Millet İttifakı'nın mutasyon geçirdiğini belirterek, söz konusu ittifakın aşısının 2023 senesinde demokratik yöntemlerle uygulanacağını kaydetti. Aşının Millet İttifakı'na zehir olarak tesir edeceğini ifade eden Bahçeli, Türk milletinin üstünde bir gücün bulunmadığını belirtti.

"Seçimler zamanında düzenlenecek"

Bahçeli, erken seçim olmayacağına dikkat çekerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında gerçekleştirileceğini ve Cumhur İttifakı ile birlikte geleceğe ulaşılacağını söyledi. Türk milletinin Millet İttifakı'nı değil zaferi tercih edeceğini aktaran Bahçeli, PKK terör örgütü ile FETÖ yerine Cumhur İttifakı'nın seçileceğini ve bundan milletin kazançlı çıkacağını ifade etti.

"Parlamenter sisteme dönüş yok"

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk milletinin gücüne güç kattığını kaydederek, parlamenter sisteme asla dönüş yapılmayacağını dile getirdi. Seçim kanunda değişikliğe gidilmesini öneren Bahçeli, milletvekilliği dokunulmazlığının da tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ekledi.