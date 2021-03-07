Bahçeli, 92 Yaşındaki Kadına Tecavüz Eden Şahsın Dövmesi Hakkında Konuştu

Aydın'da 92 yaşındaki kadına önce cinsel saldırıda bulunup daha sonra canice öldüren 23 yaşındaki şahıs gözaltına alınırken elinde bulunan üç hilal dövmesi ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli açıklama da bulundu, ‘’ Canavarın gözaltına alındığı esnada kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması Hayati bir zorunluluk’’, ifadesini kullandı. Olaya tepkisini duyuran Bahçeli gerekli işlemlerin yapılacağını da dile getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, eşini çocuğunun gözleri önünde döven şahıs ile ilgili olarak, ‘’Bu caniye zalimliğini hesabı sonuna kadar sorulmalıdır’’ ifadesini kullandı. Bahçeli, 92 yaşındaki yaşlı kadına önce tecavüz edip daha sonra öldüren 23 yaşındaki şahsın elinde bulunan üç hilal dövmesi ile ilgili yorum Yaptı, ‘’ Gerek güvenlik güçlerimiz gerek adli makamlarının gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövme ile afişe edilen cani hakkında İhtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir kadına el uzatan dil uzatan kanuna ve canına kasteden bir yaratığa tahammülümüz yoktur’’ açıklamasında bulundu.

Bahçeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yapmış olduğu açıklamalarda kadın cinayetlerine ve kadınlara yönelik yapılan şiddetleri kınadı.

Bahçeli, ‘’ Milliyetçi Hareket Partisi lekesiz gölgesiz ve şüphesiz amblemlerin istismarına adi bir suçlu vasıtasıyla karalanması asla göz yummayacaktır süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli katil cezasını bulmalı eğer varsa arkasındaki provokatörlere deşifre edilmelidir’’. Açıklamasında bulundu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli kadın cinayetleri ve kadına karşı olan bütün şiddet unsurlarını kınadı ve Samsun'da küçük çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülerek yerlerde tekmelenen, ve yine bir erkek tarafından saldırıya uğrayan genç kadına da geçmiş olsun dileklerini iletti.