Bahaneler arttı! Fırınlarda ekmek çıkmayacak

Edirne'nin koronavirüs bakımından çok yüksek riskli şehirler arasında yer aldığı ve haritada kırmızı renkle gösterildiği biliniyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar günleri Keşan ilçesinde bulunan fırınlarda ekmek çıkarılmayacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Ayhan Gevrek'ten geldi. Gevrek, vatandaşlardan bazılarının ekmek alma bahanesini kullanarak sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde dolaştıklarını söyledi. Bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 Mart 2021 tarihinde ve 21 Mart 2021 tarihinde fırınlarda ekmek çıkarılmamasına yönelik karar alındığını belirten Gevrek, yani iki hafta boyunca Pazar günleri fırınların kapalı tutulacağını söyledi.

"37 vatandaş ekmek alacağını söylemiş"

Gevrek, polis ekipleri tarafından geçen hafta durdurulan 37 vatandaşın evlerine uzak olmasına rağmen ekmek almak için fırına gittiklerine dair bahaneler sunduklarını kaydederek, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde vatandaşların evlerine en yakın olan market veya fırından alışveriş yapmaları gerektiğini ifade etti.

"Elinde ekmekle ilçeyi geziyor"

Bu durumun ciddi derecede suistimal edildiğini aktaran Gevrek, vatandaşların elinde ekmekle tüm ilçeyi dolaştıklarını söyledi. Gevrek, bu nedenle kendilerinden görüş alındığını ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bu şekilde karar verildiğini dile getirdi.

"İş yerleri 12 aydır kapalı"

Gevrek, insanların artık duyarlılık göstermeleri gerektiğini ifade ederek, sağlığın her şeyden önemli olduğuna dikkat çekti. İş yerlerinden bazılarının 12 aydır kapalı olduğunu belirten Gevrek, söz konusu kişilerin de giderlerinin olduğunu ve geçinmeleri gerektiğini söyledi. Gevrek, bu yüzden tüm vatandaşların tedbirlere riayet etmesi gerektiğini kaydederek, bu şekilde sürecin daha çabuk atlatılabileceğini aktardı.

"Daha fazla yaptırım gelecek"

Tedbirlere riayet edilmemesi durumunda daha fazla yaptırım uygulanacağını belirten Gevrek, vatandaşların ekmek ihtiyacını Cumartesi günü gidermeleri ve Pazar günü de sokağa çıkma yasağına riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar da bu kararın yerinde olduğunu dile getirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir vatandaş, insanların evlerine en yakın fırından ekmek almaları gerektiğini söyledi. Söz konusu vatandaş, vatandaşların ellerinde ekmeklerle çarşı gezmeleri nedeniyle koronavirüsün yayılmasının çok normal olduğunu dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 15:50