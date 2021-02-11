Bahamalar’da 33 Gün Fare Yiyerek Hayatta Kalan 3 Kişi Kurtuldu

Bir Orta Amerika bölgesi ülkelerinden olan Bahamalar’da adeta filmlere konu olacak cinsten bir olay yaşandı. Bahama, ödül almış filmlere taş çıkartan sahneler yaşattı. 1’i kadın olan 3 kişi Bahama Adalarında bir kara parçası üzerinde mahsur kaldı. 33 gün boyunca Bahama adalarında mahsur kalan 3 kişinin fare yiyerek karınlarını doyurdukları ve bu şekilde hayatta kalmaya başardıkları öğrenildi. Ekipler tarafından tesadüfen orada oldukları öğrenilen 3 kişinin Küba vatandaşı olduğu açığa çıktı. Sahil Güvenlik Ekiplerinin rutin devriyeleri sırasında beyaz bayrağa benzer bir cisim sallayarak yerlerini belli eden 1’i kadın 3 kişi, bulundukları kara parçasından kurtulmayı başardı. Küba’lı oldukları öğrenilen 3 kişinin hayatta kalmak için yedikleri ise dikkat çekti.

Bahama takım adalarında filmlere konu olabilecek bir olay gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaleti ile Küba arasında bulunan bir ıssız adada mahsur kalan 3 kişi ABD sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundukları yerden alındı. Bahama takımadaları üzerinde yer alan Kara parçasında 33 gün boyunca mahsur kalan 2 erkek ve bir kadın hayatta kalmak için fare ile beslendi. Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik ekiplerinin ada etrafında yaptıkları rutin devriyeleri sırasında yaptıkları keşifte bir cismin sallandığını görüldü. Issız Kara parçasının üzerinde bulunan 1’i kadın 2 erkek toplamda 3 kişinin beyaz bayrağa benzer bir cisim sağlaması ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıbildi. Rutin keşif sırasında sallanan beyaz cismi gören ekipler o yöne doğru harekete geçip kurtarma operasyonuna girişti. Sonunda adada bulunan üç kişiye ulaşmayı başaran ekipler, orada mahsur kalan kişilerin Küba vatandaşı olduğunu ifade etti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise 3 Küba vatandaşının adada mahsur kalma sebebi olarak ABD’ye ulaşmak isterken tekneleri alabora olmuş olan balıkçılar olabilecekleri gösterildi. Yapılan açıklamada 1'i Kadın 2 erkek 3 Kübalı vatandaşın mahsur kaldıkları kara parçası üzerinde hayatta kalabilmek için 33 gün boyunca adada fare yakalayıp yedikleri ve bunun yanında çevrede bulabildikleri kadarı ile hindistan cevizleri sayesinde karınlarını doyurabildikleri öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.