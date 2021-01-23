Bağkur Prim Borcu Olanlara Müjdeli Haber! Sağlık Hizmetleri Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz

Geçmiş dönemde Bağkur prim borcu veya Genel Sağlık Sigortası(GSS) borcu bulunan vatandaşlarımızın devlet hastanesinde muayene olması için ücret ödemesi gerekiyordu. Konu hakkında yapılan çalışmalarla bu durum yıl sonuna kadar ortadan kaldırıldı. Konu hakkındaki Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız artış devlet hastanesi ve buna bağlı olarak üniversite hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi olabilecekler.

Konu hakkında müjdeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, resmi Twitter hesabı üzerinden vatandaşlarımıza duyurdu.

Selçuk: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021’e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yeni kararnameyle birlikte vatandaşlarımız 31 Aralık 2021 tarihine kadar devlet hastanelerinden faydalanma imkanına sahip oldular. Özellikle Bağkurlular için ek masraf oluşturan sağlık hizmetleri böylece yıl içinde ücretsiz bir şekilde sunulacak.