Bağdat'ta Hastanede Çıkan Yangında 82 Kişi Öldü! 110 Kişi ise Yaralandı

Korona virüs pozitif vakaların tedavi gördüğü Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangın sonucunda 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 110 kişinin ise yangını yaralı olarak atlattığı ifade edildi. Yaşanan üzücü olay sonrasında ilk incelemeler yapıldı ve ihmal sebebiyle bir oksijen tüpünün patlaması sonucunda yangının başladığı ihtimali üzerinde duruldu.

Irak'ın başkenti olan Bağdat'ta yaşanan olay ardından Irak başbakanı Mustafa El Kazimi, çıkan yangın nedeni ile hastane yönetimini görevden alma kararını verdi. Hastanenin yoğun bakım odasında çıkan yangında korona virüs pozitif olan ve entübe edilmiş en az 28 hastanın olay yerinde can verdiği söylenildi. Cumartesi gecesinde Bağdat'ta bulunan hastanenin ikinci katında çıkan yangını söndürme çabalarının sabah erken saatlere kadar sürdüğü öğrenildi. Sağlık Bakanlığı ise üzücü olay hakkında bir açıklama yaptı ve olay yerinden en az 200 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Hastane koridorlarından çok sayıda yanmış cesedin toplandığı olay yerinde bulunan doktorlar tarafından aktarıldı ve ailelerin kayıp yakınlarını aradı öğrenildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıktığı öğrenilen yangının günlük korona virüs pozitif vaka sayısının ortalama 8000 civarında yaşandığı bir dönemde meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. Açıklanan bu rakamın ise geçen sene salgın başladığından bugüne kadar Irak'ta tespiti gerçekleşen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Hastanede yangın çıkması ile dünya gündeminde yer alan Irak'ta korona virüs sebebiyle bugüne kadar en az 15200 kişinin hayatını kaybettiği toplamda 100.000 vaka tespiti yapıldığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde çıkan yangının ardından Irak başbakanı “Bu tip olaylarda ihmal hata değil, bu ihmalde sorumluluğu bulunan herkesin paydasında olduğu bir suçtur.” şeklinde ifadeler kullandı. Bunun yanı sıra, olay hakkında soruşturmanın tamamlanması adına gerekli birimlere 24 saatlik bir süre verildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 01:58