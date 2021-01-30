Bagaj ücreti vermemek için 30 kilo portakalın hepsini mideye indirdiler!

Olay, Çin'in Yünnan eyaletinde meydana geldi. Söz konusu eyalete bağlı Kunming şehrinde bulunan bir havalimanında gerçekleşen olayın başrollerinde 4 kişi vardı. Söz konusu kişiler, Kunming şehrinde gerçekleştirdikleri iş seyahati sırasında 30 kilo portakal aldı.

İlave ücret ödemeleri istendi

Kunming şehrinde bulunan havalimanına gelen kişiler, bagaj teslimi esnasında hiç de istemedikleri bir olayla karşılaştılar. Havalimanı yetkilileri tarafından uçağa 30 kilo portakalla binmek isteyen kişilere bagaj için belirlenen sınırı geçtikleri söylendi. Bu nedenle söz konusu kişilerden ilave bagaj ücreti ödemeleri talep edildi.

4 kişiden havalimanına getirdiği portakallar için kilo başına 10 Çin Yuanı istendi. Yani 30 kilo portakal için 300 Çin Yuanı talep edildi. Bu, yaklaşık 340 liraya denk geliyor. Bunun üzerine söz konusu kişiler, ekstra bagaj ücretinin çok yüksek olduğunu ve ödemekten yana olmadıklarını dile getirdiler. 4 kişiden oluşan grup, ekstra bagaj ücreti ödememek için oldukça garip bir yönteme başvurdu.

Hepsini yediler

4 kişi, çözüm olarak 30 kilo portakalın hepsini mideye indirdi. Söz konusu kişilerden biri olan Wang, 30 kilo portakalı 20-30 dakika içerisinde bitirdiklerini ifade etti. 30 kilo portakalı kısa bir zamanda tüketen kişilerin ağızlarında ülser meydana geldiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Wang, bir daha portakal tüketmeyi düşünmediklerini aktardı.

Ağız ülseri nedir?

Ağız ülseri, diş etlerinde ve ağızda meydana gelen ağrılı yaralar anlamı geliyor. Ağız ülserine sigara kullanımı, fazla turunçgil, asidik gıda ve baharat tüketimi, stres, hormonal değişiklikler, menopoz ve ergenlik süreci, ağrı kesici ve beta blokerlar dâhil olmak üzere ilaçlar, genetik unsurları ve beslenme yetersizliği gibi durumlar yol açabilir. B12 eksikliği, demir eksikliği, Çölyak hastalığı ve zayıf bağışıklık sistemi de ağız ülserine neden olabilir. Ağız ülserlerinin neden olduğu ağrı kısa bir süre içerisinde azalır. Söz konusu ülserler tedavi olmadan iki hafta içerisinde yok olur. Ağız ülserlerinin sık sık oluşması halinde diş hekimine başvurulabilir. Diş hekimi tarafından merhem ya da gargara verilebilir. Ağız ülserlerinin kesin bir tedavisi bulunmuyor. Bir kişinin ağzında aralıklı olarak ağız ülseri oluşabilir.

Sosyal medyada gündem oldu

Söz konusu olay, Çin'e ait sosyal medya platformlarında viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu durumu "eğlenceli", bazıları ise "aptallık" olarak görüyor. Kullanıcılar, portakalların 4 tane el bagajına bölüştürülebileceğini ve bu şekilde bagaja götürülebileceğini ifade ediyorlar.

Daha önce Avustralya'da bir kadın ekstra bagaj ücreti vermemek için hamile numarası yapmıştı. Çantasına sığdıramadığı kıyafetleri ve laptop şarj aletini kıyafetinin içerisine koyarak karın bölgesinde şişkinlik yaratmıştı.