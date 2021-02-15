BAE-İsrail ilişkilerinde yeni gelişme: Büyükelçi atandı!

BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile İsrail arasındaki ilişkiler 15 Eylül 2020 tarihinde imzalanan anlaşma ile normalleşmişti. BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), söz konusu anlaşmanın ardından 24 Ocak 2021 tarihinde İsrail'deki büyükelçiliğin Tel Aviv'de kurulmasına yönelik bir karar vermişti.

Büyükelçi atandı

BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir gelişme yaşandı. BAE'nin (Birleşik Arap Emirlikleri) İsrail Büyükelçisi "Muhammed Mahmud al Haca" oldu. Büyükelçi atamasının gerçekleştirildiği törene dair görüntüler de ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

- BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesine ilişkin anlaşma 15 Eylül 2020 tarihinde Beyaz Saray'da imzalanmıştı. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) o dönemki Başkanı Trump, tarihin akışının değişeceğini belirterek, senelerdir süregelen çatışma ve bölünmenin ardından yeni bir Orta Doğu için harekete geçildiğine dikkat çekmişti.

- İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmalarıyla farklı inanç ve kökenden insanların huzur ve barış içerisinde bir arada bulunacağı bir gelecek" adına kritik bir hamlede bulunulduğunu kaydeden Trump, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Bahreyn ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atayacaklarını söylemişti. Trump, söz konusu ülkelerin güvenlik, sağlık, ticaret ve turizm gibi birçok sektörde iş birliği sağlayacağını dile getirmişti.

- İsrail Başbakanı Netanyahu, Arap-İsrail ihtilafının kalıcı şekilde sona ereceğini ileri sürmüş, gücün hem müttefik ve güvenlik hem de barış getirdiğini ifade etmişti. Netanyahu, çok sayıda ülkenin barış için şu anda sıraya girdiğine dikkat çekerek, birkaç sene önce bunun hayal edilmesinin bile imkânsız olduğunu söylemişti. BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) Dışişleri Bakanı Al Nahyan, barış haricindeki bütün yolların yoksulluk ve yıkım olacağını belirterek, söz konusu anlaşmayla Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirmişti. Al Nahyan, güvenlik ve istikrarın sağlandığı bölgede Filistin halkının bağımsız bir devlet kurabileceğini söylemişti.

- 15 Ekim 2020 tarihinde İsrail Meclisi, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile imzalanan normalleşme anlaşmasına onay vermişti. BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) Bakanlar Kurulu da 19 Ekim 2020 tarihinde İbrahim Anlaşması'na onay vermişti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, kararnamenin yürürlüğe girmesi amacıyla anayasal işlemlere geçileceği ifade edilmişti. Açıklamada, söz konusu anlaşmanın istikrar ve barışın tesisi konusunda önemli bir role sahip olacağı kaydedilerek, bilimsel, kültürel ve ekonomik ilişkilerin önünü açacak olan anlaşmayla bölgede yaşayan halkların refahına ciddi bir katkı sağlanacağı belirtilmişti.

- Trump, daha önce yaptığı açıklamada, İbrahim Anlaşması ile birlikte bütün Müslümanların İsrail'de yer alan kutsal mekânlara gidebileceğine dikkat çekerek, Mescid-i Aksa'da herkesin barış ve huzur içerisinde ibadetini yerine getirebileceğini dile getirmişti.

BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile İsrail, Arap Birliği'ne mensup olan Tunus, Sudan, Filistin, Mısır, Lübnan, Suriye, Irak, Libya, Yemen gibi ülkelerin yanı sıra Bahreyn ve büyük bir ihtimalle Katar topraklarına yönelik askerî saldırılar düzenlemişti. Söz konusu ülkeler, darbelere destek vermiş veya öncülük etmiş, demokrasiye geçiş sürecine zarar vermişlerdi. BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile İsrail'in bu konularda zaten aynı tarafta yer aldığı düşünüldüğünde anlaşmaların herhangi bir fayda getirmeyeceğine dair yorumlar yapılmıştı.