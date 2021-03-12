BAE, İsrail'e yatırım yapacak!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Çekya Başbakanı Andrej Babis, İsrail'e yönelik bir ziyaret gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu liderlerle görüşmede bulundu. Görüşmede, Macaristan, Çekya ve İsrail'in koronavirüsle mücadelede dâhilinde yapacakları ortak hamleler konuşuldu. Batı Kudüs'te yer alan Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşmeden sonra Orban, Babis ve Netanyahu tarafından basın toplantısı gerçekleştirildi.

"Aşı konusunda iş birliği yapılacak"

Macaristan, Çekya ve İsrail'in koronavirüs aşısına yönelik faaliyetleri ve üretim konusunda iş birliği içerisinde olacağını duyuran Netanyahu, aşı yaptıran kişilerin gerekli belgeye sahip olması durumunda söz konusu ülkeler arasında rahatlıkla seyahat edebileceklerini dile getirdi.

"İsrail'e yatırım yapacaklar"

Netanyahu, Ürdün tarafından hava sahasını kullanmasına müsaade edilmemesi sonucu BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ziyaretini iptal ettiğini hatırlatarak, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve yakın zamanda söz konusu ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi. İsrail Başbakanı, değişik projeler vasıtasıyla BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) vasıtasıyla İsrail'e 10 milyar dolar değerinde yatırım gerçekleştirileceğini ifade etti.

İsrail'in mücadelesini övdü

Orban ise İsrail'in koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları öve öve bitiremedi. Babis ise işgal altında bulunan Filistin topraklarında 2014 senesinden beri işlenen savaş suçlarına dair tahkikat başlatılmasına yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Netanyahu, BAE'ye (Birleşik Arap Emirlikleri) ziyaret gerçekleştirmek istemişti. Fakat Ürdün, İsrail Başbakanı'nı götürecek uçak tarafından hava sahasının kullanılmasına müsaade etmemiş ve bu durum ziyaretin iptal edilmesine neden olmuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler normalleşmişti

BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesine dair anlaşma 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) o dönemki başkanı olan Donald Trump, bu anlaşma sayesinde tarihin akışında değişim yaşanacağını söylemişti. Uzun süredir mevcut olan çatışma ve bölünmenin ardından artık yeni bir Orta Doğu'nun ortaya çıkacağını belirten Trump, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmalarıyla birlikte farklı inanç ve kökenlerden insanların huzur, refah ve barış içerisinde yaşayabileceklerini söylemişti. Trump, İsrail ile BAE'nin (Birleşik Arap Emirlikleri) karşılıklı olacak şekilde büyükelçi atayacaklarını belirterek, söz konusu ülkelerin güvenlik, ticaret, sağlık ve turizm sektörlerinde iş birliği içerisinde olacaklarını dile getirmişti.

Netanyahu ise Arap-İsrail ihtilafının artık tamamen sona ereceğini ileri sürmüştü. Çok sayıda ülkenin İsrail ile normalleşmek üzere sıraya girdiğini kaydeden Netanyahu, daha önce bunun imkânsız olarak görüldüğünü söylemişti.

Büyükelçi atanmıştı

BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), 24 Ocak 2021'de büyükelçiliğinin Tel Aviv'de kurulmasına yönelik karar almıştı. Bu ülkenin İsrail Büyükelçisi ise Muhammed Mahmud al Haca olarak duyurulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:06