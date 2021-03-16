Babası İçin Bıldırcın Eti Üretti Zengin Oldu! Doktoru Tavsiye Etmişti

Kırıkkkale’de yaşayan bir vatandaş, hastalanan babasının tedavi olması için doktora gitmişti. Doktor o gün vatandaşa bir tavsiyede bulundu ve hayatı değişti. Babasını götürdüğü doktordan gelen tavsiye üzerine bıldırcın eti üretmeye başlayan vatandaş, bu günlerde ise gelen siparişlere yetişemiyor.

44 yaşındaki Ayhan Kayalı ismindeki vatandaş Kırıkkale’de yaşıyordu. Babasını doktora götürdüğü gün ise hayatı değişti. 77 yaşındaki babası Şükrü Kayalı, üç yıl önce bağırsak- mide rahatsızlığı yaşamıştı. Doktoru ise babasına bıldırcın eti tüketmesi üzerine tavsiyede bulunmuştu ancak Ayhan Kayalı, çevrede ve marketlerde bıldırcın etini bulmakta zorluk çekti.

Bu olay ardından babasının iyileşmesi için 19 yaşındaki oğlu Batuhan’ın desteği ile beraber bıldırcın üretme kararı aldı. İlk etapta kuluçka makinesi yardımı ile 65 bıldırcın üretimi gerçekleştiren 44 yaşındaki Ayhan Kayalı, bugünlerde ise kendisine gelen siparişleri karşılamakta zorlanır durumda. Gittikleri doktordan gelen tavsiye üzerine hobi olarak bu işe başlayan Kayalı, işini büyüttü ve 6 ırk bıldırcın ile yumurtalarını Türkiye genelinde pazarlamaya başladı.

Kırıkkale’de yaşamakta olan 44 yaşındaki Ayhan Kayalı, İHA muhabirine işi ve bu işe nasıl başladığı hakkında açıklamalarda bulundu. 77 yaşındaki babasının taze bıldırcın tüketmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulunan Kayalı, 65 bıldırcın kapasitesi olan kuluçka makinesi ile hobi olarak bu işe başladığını ifade etti.

77 yaşındaki babası Şükrü Kayalı’nın 1996 senesinden itibaren bağırsak rahatsızlığı çektiğini açıklayan Ayhan Kayalı, son olarak babasının tedavi olması için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne gittiklerini anlattı. Gittikleri hastanede tetkik ve tedavilerin uygulandığını ve bunun yanı sıra babasına bıldırcın eti tavsiyesinde bulunulduğunu açıkladı. Hücreleri ve bağırsak duvarlarını yenileme özelliklerinden bahsedildiğini açıklayan Ayhan Kayalı, üç yıl önce çok araştırma yaptığını ancak marketlerde bıldırcın eti bulamadığını belirtti. Babasına günlük taze bıldırcın eti yedirebilmek adına bu işe başladığını söyleyen 44 yaşındaki Kayalı, elinde hiçbir kuş ya da yumurta bulunmaz iken küçük bir hobi makinesi aldığını ve bu sayede 65 bıldırcın ile işe başladığını anlattı.