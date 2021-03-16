Azerbaycan’da Tatbikat Gerçekleşti! Türkiye’den İHA ‘lar Alındı

Azerbaycan’da yapılan dev tatbikat başarı ile başladı. Ülkemizden alınan Türk İHA’larının ise göz doldurduğu yorumu yapıldı. Azerbaycan’da gerçekleşen dev tatbikatın 10 bin Azerbaycan ordusu katılımı ile yapıldığı öğrenildi. Ermenistan’da ise 7 bin 500 asker ile gerçekleşen tatbikat ardından Azerbaycan’ın 10 bin asker ordusu ile gerçekleştirdiği bu dev tatbikat bir mesaj olarak algılandı. Ermenistan tarafından 7 bin 500 asker ile yapılan tatbikat sonrasında Azerbaycan’ın hamlesi için kulislerde Ermenistan’a gönderilen bir mesaj olarak yorumlar yapıldı. İşte Türk İHA’ların göz doldurduğu ve 10 bin asker ile yapılan dev tatbikat ile ilgili en güncel bilgiler ve detaylı açıklamalar…

Dağlık Karabağ, dev Azerbaycan ordusu 10 bin askeri 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile birlikte taktiksel tatbikatlara başladıklarını açıkladı. Azerbaycan karşısında ağır bir darbe alan Ermenistan, 7 bin 500 kişi ile askeri bir tatbikat gerçekleştirmiş idi. Bu karar ardından, Azerbaycan ordusunun da, Türkiye’den alınan İHA’lar ile birlikte taktiksel tatbikatlara başladığı öğrenildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gerçekleşen taktiksel tatbikat hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık, dev Azerbaycan ordusu birliklerinin, hareket- taktik planını baz alarak yoğunlaşma alanlarını işgal ettiklerini açıkladı. Bunun yanı sıra, birliklerin 2021 senesi savaşa hazırlık eğitimini icra ettiklerini ifade ederek sözlerini tamamladı. 10 bin kişilik askeri orduda tatbikatın ormanlık ve dağlık araziler üzerinde yapıldığı haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Ermenistan’ın 7 bin 500 kişi ile gerçekleştirdiği tatbikat sonrasında Azerbaycan’ın 10 bin kişilik tatbikatı büyük yankı uyandırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve kamuoyu ile güncel bilgileri paylaştı. Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada toplamda 100 tank ve zırhlı araç, 30 uçak ve helikopter, 200 çeşit füze ile top sisteminin yanında insansız hava araçlarının da yer aldığı bilgisi öğrenildi.