Azerbaycan: Türkiye 44 gün boyunca bize cesaret verdi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, İslam İş Birliği Gençlik Forumu tarafından gerçekleştirilen bir programa katıldı. Azerbaycan ile Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu belirten Hacıyev, Türkiye tarafından daima Azerbaycan'a yardım eli uzatıldığını dile getirdi. Hacıyev, Ermenistan tarafından yapılanlar karşısında Türkiye'nin her zaman kendilerine destek verdiğini ve eşitlik ile adaletten yana bir tutum içerisinde olduğunu söyledi.

"Güç kaynağı"

44 günlük Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Türk halkının daima Azerbaycan halkına destek verdiğini kaydeden Hacıyev, dolayısıyla çok mutlu hissettiklerini söyledi. Hacıyev, Türk halkının desteğinin yanı sıra diplomatik desteğin Azerbaycan için cesaret verici olduğunu belirterek, bu durumun kendileri için güç kaynağı olduğunu dile getirdi.

"613 kişi yaşamını yitirdi"

Hocalı Katliamı'nın Azerbaycan halkına yönelik bir soykırım olduğunu kaydeden Hacıyev, söz konusu katliam sırasında kadın, yaşlı ve çocuklar dâhil 613 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Hacıyev, birçok kurum ve kuruluş tarafından Hocalı'da yaşananların insanlık suçu olarak nitelendirildiğini ifade ederek, söz konusu katliamın arkasında Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Sarkisyan'ın olduğuna dikkat çekti.

Ermenistan'ın bu eylemlerini sık sık yinelediğini aktaran Hacıyev, Dağlık Karabağ Savaşı'nın özünün de böyle olduğunu söyledi. Hacıyev, Ermenistan tarafından Azerbaycan Türklerine bombalarla ve füzelerle saldırıldığına dikkat çekerek, bunun neticesinde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Hocalı Katliamı'ndan beri zihni olarak pek de bir şeyin değişmediğini aktaran Hacıyev, hem askerî hem de politik güdülerde söz konusu olayın özünün görüldüğünü ifade etti. Hacıyev, Hocalı Katliamı'nın sorumlularının mutlaka hukuki olarak hesap vermesi ve adaletin yerini bulması için çağrı yaptı.

"İşgali değil geleceği düşünsünler"

Uluslararası platformlarda Ermenistan'ın "işgalci" olarak adlandırıldığına dikkat çeken Hacıyev, şu anda barışçıl olaylara gereksinim duyulduğunu söyledi. Hacıyev, Ermenilerin işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesi gerektiğini belirterek, işgali değil geleceği düşünmelerinin şart olduğunu ifade etti.

"20 milyon dolarlık yatırım var"

Hacıyev, ulaşım, enerji, ekonomi ve politikada Azerbaycan ile Türkiye arasındaki stratejik birlikteliğin süreceğine dikkat çekerek, İpek Yolu'na canlılık kazandırılması amacıyla projelerin büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi. Türkiye'ye yönelik 20 milyar dolar değerinde bir yatırımın bulunduğunu belirten Hacıyev, Türk ekonomisine tamamen güvendiklerini ekledi.