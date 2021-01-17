Azerbaycan Milli Piyangosu da Demirören’e Geçti

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre Demirören grubu, Türkiye’deki milli piyangonun işletme hakkını devraldıktan sonra, Azerbaycan’da da milli piyangonun işletmesini aldı. Devrin kararnamesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından imzalanırken, 6 ay içinde de şirketin devrinin yönetimsel olarak tamamen gerçekleşeceği ifade edildi. Demirören grubunun, YMT Şans BV adlı şirketi, Azerbaycan piyango şirketi olan Azerlotereya’yı devralarak şans oyunlarındaki 2. adımını atmış olacak.

2019 yılında Milli Piyango’yu Varlık Fonu’ndan devralmıştı

Türkiye Varlık Fonu’na geçen Milli Piyango için, Demirören grubu ve İtalyan ortağının şirketi olan Sisal-Şans ortak girişimi en iyi teklifi vermişti. 10 yıllık hizmet sözleşmesi için yapılan açık teklifte, Demirören grubu 2020’de 9,3 milyar asgari hasılat taahhütü için, yüzde 9,5 komisyon oranı ile teklif sunmuş ve ihaleyi kazanmıştı.

Sisal-Şans tarafından yönetilen Milli Piyango, 2021 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 75 milyon liralık “kazanılmayan” kısmının varlık fonuna devredilmesi ile gündeme gelmişti.