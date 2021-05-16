Azerbaycan Dört Günlük Askeri Tatbikatlara Başlayacak

Azerbaycan ordusu 15 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre askeri tatbikatın başladığı bildirildi. 15 bin askerin görev yaptığı tatbikatta ayrıca 300'e yakın tank ve zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ve top sistemi, 50 uçak ve helikopter ve insansız hava aracı yer aldı.

Tatbikat, askerleri savaşa hazırlamaya ve muharebe koordinasyonu ve etkileşimini geliştirmeye odaklanacak. Terör grupları ve kaçak silahlı çetelerle mücadele eğitiminin verildiği tatbikat 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

“Savunma Bakanı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen tatbikatlar, 15.000'e kadar askeri personel, 300'e kadar tank ve diğer zırhlı araçlar, 400'e kadar füze ve çeşitli kalibrelerde topçu sistemleri, çoklu fırlatma roket sistemleri, havan ve anti -Tank silahları, 50'ye kadar askeri havacılık varlığının yanı sıra çeşitli amaçlara yönelik insansız hava araçları ”dedi.

"Tatbikatlarda asıl dikkat, askerleri kontrol etmeye, onları savaşa hazır duruma getirmeye ve Vatanseverlik Savaşı sırasında kazanılan muharebe deneyimini göz önünde bulundurarak yeniden gruplandırmaya ve ayrıca Ordu Kolordusu, Roket ve Topçu arasındaki muharebe koordinasyonunu ve birlikte çalışabilirliği iyileştirmeye odaklanıyor. Birlikler, havacılık ve Özel Kuvvetler. "

Bakanlık, "20 Mayıs'a kadar sürecek tatbikatta, askerler ayrıca yasadışı silahlı oluşumların provokasyonlarını önleme görevlerini yerine getirecek ve teröristleri yok etmek için karşı operasyonlar gerçekleştirecek" dedi. Tatbikatlar, Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarına girdiği bu haftaki sınır anlaşmazlığını takip ederken, hiç şüphe yok ki, Bakü ve Erivan'ı savaşın eşiğine getirmeleri pek olası değil. 2011 Viyana Belgesine göre, Azerbaycan tatbikatlara önceden haber vermiştir ve Rusya'yı kızdırma riskiyle Ermenistan'ı daha fazla kışkırtma riskini alması pek olası değildir.

Bu tatbikatların daha olası bir sonucu, Rusya'nın aracılık ettiği savaş sonrası anlaşmanın uygulanmasındaki duraklamadır. Ateşkesin kesin şartları ve çekişmeli bölgelerin nasıl idare edileceği konusunda görüşmeler devam ediyor, bu önemli bir örnek Azerbaycan'ın Nahçıvan yerleşim bölgesi. Ateşkesin hayati bir bileşeni, anakara Azerbaycan ile Nahçıvan arasında güney Ermenistan'dan geçecek bir kara koridoru oluşturulmasını önerdi. Enklav'a bir demiryolu inşa etmek için ilk çabalar yapılırken, anlaşmazlık sırasında inşaat durdu. Gerilim artmaya devam ederse, muhtemelen Ermenistan tarafından daha da engellenecektir.