Ayşe Şahin Kimdir? Ayşe Şahin Neden Gözaltına Alındı?

Evrensel Gazetesi yazarı olarak görev alan Ayşen Şahin gözaltına alındı! sebep olarak ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi gösterildi. Peki Ayşe Şahin kimdir neden gözaltına alındı?

AYŞE ŞAHİN KİMDİR

24 Ağustos 1970 yılında Konya ilimizden doğan Şahin, eğitimini Ereğli de tamamlamıştır. 1992 yılında ise Uludağ Üniversite İİBF Maliye mezunu olmuştur.

1996 yılından bu yana serbest muhasebesi mali müşavir olarak görev yapmaktadır. Kendisi TÜRMOB Delegesi olup, TESMER Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Denetim Kurulu üyesi de olan Ayşe Şahin çeşitli yazıları ve makaleleriyle de basında yer almıştır.

2001 yılında ise CHP Bursa İl Örgütünde çeşitli görevlerde yer almıştır. Evli ve bir çocuk annesidir aynı zamanda.

GÖZLATINA ALINDI

Gözaltına alınan Ayşe Şahin 8 Mart Kadın Platformunun toplantısı anında polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyetine götürüldü. Sebep olarak ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlara işaret edildi. Bugün ise Şahin adliyeye sevki olacak.

Emniyete dair haberi ise Ayşe Şahin resmi Twitter hesabı üzerinden, polis kapıda Vatan Emniyete Götürülüyorum herkese tek tek haber veremedim ifadeleriyle açıkladı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SUÇLAMASI

Şahin’in gözaltına alınmasına gerekçe olarak ise TCK’nin 213.maddesinde yer alan hal kin ve düşmanlığa tahrik etmek gösterildi.

BOĞAZİÇİ OLAYLARININ ALAKASI VAR MI?

Ayşen Şahin, Boğaziçi eylemlerinde yer alan öğrencilerin yerlerini tarif eden esnafların videosunu yayımlamıştı. Bu video ise Hilal Kaplan tarafından 'Eşcinsellik sapkınlıktır' cümlesinde bile hedef gösterme bulup bağırıp çağıranlar, bir adamı ve dükkânını içlerinde teröristlerin de olduğu bir kitleye hedef gösteriyor şeklinde yorum yapmıştı.

Daha sonra ise Ayşen Şahin’e sosyal medya üzerinden birçok troll saldırısı oldu. Olayın ise twitter da yer alan bu olayla ilgisi olduğuna dair iddialar sürse de yetkili yerlerden kesin bir açıklama gelmedi.

8 MART KADIN PLATFORMU

8 Mart Kadın Platformu ise Ayşen Şahin gözaltına alındıktan sonra ilgili videoyu alarak, AyşenŞahiniSerbestBırakın çağırıların da bulundu.