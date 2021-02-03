Aynı evde 3'ten fazla köpek beslenemeyecek!

Hayvan hakları düzenlemesi sona ermek üzere. Söz konusu düzenleme, tamamlandıktan sonra TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanlığına sunulacak. Konuya ilişkin açıklama AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Grup Başkanvekili Zengin'den geldi. Zengin, Türkiye'de hayvanları korumak adına en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, bu konuda birçok bakanlık ve çok sayıda hukukçuyla çalışma yürüttüklerini ifade etti. Hayvanları korumaya yönelik yaklaşımı tümüyle değiştirecek bir yasa teklifinin hazırlandığını kaydeden Zengin, 2014 senesinde oluşturdukları yasa teklifini anımsattı.

"Sahipli ve sahipsiz hayvan tanımı kaldırıldı"

Zengin, "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" şeklindeki tanımların kaldırıldığını belirterek, yeni düzenlemeden "evcil hayvan" ve "ev hayvanı" şeklinde ifadelerin yer alacağını dile getirdi. Hayvan sahiplenme konusunda ciddi bir yükümlülük alanı getirileceğine dikkat çeken Zengin, insanların sahiplendikleri hayvanlara yaşam boyu bakmak zorunda olacaklarını söyledi.

"Sokağa bırakılan hayvanlar için ceza kesilecek"

Zengin, tüm hayvanlara çip takılacağını ifade ederek, söz konusu hayvanların sokağa bırakılması durumunda idari yaptırım uygulanacağını söyledi. Artık hiçbir insanın heves uğruna sahiplendiği hayvanı "mal gibi" fırlatıp atamayacağını kaydeden Zengin, hayvan alımına ilişkin çeşitli koşulların getirileceğini aktardı. Zengin, sahiplenilen hayvanın bir kimliğe sahip olacağını ve bu şekilde kime ait olduğunun da anlaşılacağını dile getirdi.

"Hayvana eziyet edenlere hapis cezası verilecek"

Zengin, hayvanlara yönelik kötü muamelede idari para cezası kesileceğini belirterek, hayvanlara yönelik eziyet ve öldürme suçlarında ise hapis cezasının devreye gireceğini aktardı. Hayvanların canice öldürülmesi durumunda 6 aydan 4 seneye kadar hapis cezası verileceğine dikkat çeken Zengin, hayvanlara eziyet edilmesi durumunda 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası verileceğini duyurdu. Zengin, iki seneden fazla ceza verilmesi halinde bu cezanın hiçbir şekilde ertelenemeyeceğini ifade etti.

"Petshoplarda satılamayacak"

Petshoplarda evcil hayvanların satılamayacağını kaydeden Zengin, söz konusu hayvanların küçük kafesler içerisinde satılmalarının engelleneceğini aktardı. Zengin, evcil hayvanların sadece bakanlık kontrolünde satılabileceğini belirtti.

"Aynı evde en fazla 3 köpek bulunabilecek"

Yasa teklifinin yakın zamanda tamamlanacağına dikkat çeken Zengin, sürüngenler, balıklar ve arılar konusunda da birçok boşluğun mevcut olduğunu söyledi. Zengin, bir evde 60 tane kedi besleyenlerin ya da 60 tane kedi ve 25 tane köpeği birlikte besleyenlerin bulunduğunu kaydederek, bu duruma kesinlikle bir kısıtlama getirilmesi gerektiğini aktardı. Diğer insanların da hayat kalitesinin düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Zengin, aynı evde en fazla 3 tane köpeğin beslenebileceğini ifade etti.

"Hayvan dövüştürenlere de hapis cezası var"

Zengin, bir canlının cinsini kasıtlı olarak tüketen kişilere 2 seneden 5 seneye kadar hapis cezası verileceğine dikkat çekerek, hayvan dövüştüren kişilere de 3 aydan 2 seneye kadar hapis cezası verileceğini ifade etti.