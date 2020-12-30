Aylin Sözer Cinayetinde Skandal Gelişme! Katil Sevgilisi Değil ! İndirim Almak İçin Sevgilisiyim Demiş!

Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Aylin Sözer cinayetinde, Sözer'in ailesi acılarını bir kenara bırakıp birde açıklama yapmak durumunda kaldı. Aylin Sözer'in eski sevgilisi tarafından yakıldığı haberlerine düzeltme geldi.

Öğretim görevlisi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde boğazı kesilmiş ve yakılmak üzere olarak bulundu.. Sosyal medya ve basın Aylin Sözer'in eski sevgilisi tarafından yakıldığını yazdı. Ancak Sözer'in kuzeni sosyal medyadan bir açıklama paylaştı. Olay yerine gelen ekipler de ilk olarak basına Sözer'in önce boğazının kesildiğini ardından apartmanın yakılmak istendiğini söylemişti.

Aylin Sözer'in kuzenin oğlu Endercan Güngörür Twitter hesabından "Aylin Sözerin kuzeninin oğlu olarak bunları yazıyorum. Sosyal medyada dönen haber ve eleştiriler aileyi mental olarak daha karanlık bir hale sürüklüyor. Olayın doğrusu budur. Lütfen yayılmasına yardımcı olun. Katil indirim alamasın! #aylinsozersusmayalm" diyerek şu yazıyı paylaştı;

"Aylin Sözer daha önce katil ile yeni taşındığı evine dolap yaptırmak için ulaşmış ve evinde ölçü aldırmış, katil çok yüksek bir miktarda para sunmuş ve Aylin hoca bunu reddetmiş. Ardından katilin sözlü tacizlerine maruz kalmış ve tehtit edilmiş. Daha sonra 29 Aralık Sabah 8 sularında şahıs Aylin hocanın apartmanina gelmiş. Eve girer girmez Aylin hocayı bıçakla katletmiş ve telefonuna ulaşmış.

Banka hesabına giriş yaptıktan sonra şahıs kendi kardeşine 260 bin tutarında bir eft yollamış ancak banka teyit için Aylin hocayı aradığında telefon açılmadığı için eftyi reddetmiş. Daha sonra katil Aylin hocanın asistanına sana döviz hesabımdan para yollayacağım onu çek ve anlatmış.

Kardeşi Aylin hocanın evine kendi anahtarı ile girmeye çalışmış ancak kapı kilitliymiş. Üstüne polis çağırılınca şahıs evi yakmaya çalışmış. Yani haberlerde belirtildiği gibi katil ile Aylin hoca arasında bir ilişki olma durumu tamamen yalandır ve bu yalan Aylin hocanın ailesini derinden etkilemektedir. Şahıs göndereceğim adrese yolla demiş.

Durumdan şüphelenen asistan, sesinizi duymadan olmaz diyerek cevap vermiş ve katil gerek kalmadı diyerek cevap vermiş. Durumdan şüphelenen asistan Aylin hocanın kardeşine ulaşarak olayı indirim alma bahanesiyle bu yalanı uydurmuştur. Şahısın Aylin hoca ile bir bağı yoktur."

Endercan Güngör "şahıs sevgili bahanesiyle beni kışkırttı diyerek indirim almaya çalışıyor. Haberlerin hepside şahısı destekler nitelikte. Çok üzücü" diyerek sosyal medya ve basından haberlerin doğrusunu yazarak aileyi daha fazla üzmemelerini rica etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 16:31