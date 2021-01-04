Aylin Aslım Anne Oluyor! Hem Şaşkın Hem Minnettar

Aylin Aslım geçen sene kasım ayında flüt sanatçısı Utku Vargı ile evlenmişti. Hamilelik haberini sosyal medya üzerinden veren sanatçı ise müjdeli haber ile sevenlerini mutlu etti. Yaptığı paylaşımda anne olacağını açıklayan Aslım, bu haberin hayatındaki en güzel hediye olduğunu söyleyen şarkıcı, bunun çok büyük bir sürpriz olduğunu, hem şaşkın hem de minnettar olduğu ile ilgili açıklamaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yazdı. Kullandığı ifadeler ile sevenlerine güzel haberi verdi.

Beğenilen şarkıcı Aylin Aslım aşk yaşadığı sevgilisi Utku Vargı ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturmuştu. Nikahlarını korona virüs sebebi ile aile arasında sade bir tören ile gerçekleştiren çift mutluluklarını resmileştirmişti. Kasım ayından itibaren evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren Aslım ve Vargı önceki gün kişisel sosyal medya hesaplarından mutlu haberi takipçileri ile paylaştı. Hamilelik haberini hayranları ile paylaşan şarkıcı mutluluklarını sevenleri ile paylaştı.

14 Şubat 1975 doğumlu olan 45 yaşındaki olan oyuncu mutlu haberi kırmızı renk kıyafeti ile karnı burnunda olan fotoğrafı ile sevenleriyle paylaştı. Fotoğrafının altına anne olacağını, hayatında aldığı en güzel hediyenin bu bebek olduğunu, kendini hem şaşkın hem de minnettar hissettiğini ifade etti. Emsali bulunmayan bir macera içinde kendini bulduğunu yazan ünlü şarkıcı bu macerada her zaman kendi gibi olacağını yazdı.

Aylin Aslım’ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Tebrik mesajı atan isimler arasında Özkan Uğur, Şebnem Ferah, Gökçe, Nilgün Belgün gibi ünlü isimler de vardı.

Aslım’ın eşi Utku Vargı, Antalya Devlet Opera Balesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Özel Hayatı

Aslım, 14 Şubat 1975 tarihinde Almanya’nın Lich adlı kasabasında hayata gözlerini açmıştır. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. 2017 tarihinde Kaş’ta bulunan Gagarin Bar’ın sahibi olmuştur. 14 Kasım 2020 tarihinde ise bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Umut Vargı ile dünyaevine girmiştir.

Müzik Kariyeri

1994 yılında yabancı şarkılar söyleyerek amatör olarak müzik hayatına başlamıştır. 1996 yılında Zeytin isimli rock grununda yer alıp 1998 yılında ise Süpersonik isimli kendi grubunu kurmuştur.