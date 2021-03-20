Aylık Burç Yorumları! Oğlak Burcu Nisan 2021 Yorumu

Toprak grubuna ait olan oğlak burçları, bahar mevsiminin ikinci ayı olan Nisan’da aile hayatları ve kariyerlerinde önemli gelişmeler ile karşı karşıya kalabilir. Ev ile ilgili olan konular ile ay sonuna kadar ilgilenilebilir ve özellikle baba figürü ile bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Ancak maddi anlamda gelir artışı onları motive eden bir durum olacaktır. Disiplinli oluşları ile tanınan oğlak burçları Nisan ayında finansal anlamda rahatlayacaktır. Bunun yanı sıra yönetici gezegen olan Satürn ile Mars arasında yaşanacak olan kavuşum Nisan ayına damgasını vuracak ve oğlakların hayatlarında yeni bir düzenin başladığına işaret edecek. Başlayan yeni düzende bazı teklifler ile karşılaşılabilecek. Eğer ortaklıklar varsa önemli projeler üzerinde çalışılabilecek ya da ilişkiler konusunda yepyeni bir dönüşüm yaşanabilecektir.

Bu konularda oğlak burçları için Nisan ayı tavsiyesi bugüne kadar yapılmış hataları tekrarlamaları ve bir şey almadan önceki kez düşünmeleridir. İlişkiler bakımından ise partnerler ile bir süredir çözüme kavuşmayan durumlar var ise onların sona erdirilmesi adına daha istekle davranabilir. Evli olan oğlaklar eşleri hakkında yanlış bildikleri bazı konuların doğrusunu öğrenebilir. İlişkisi olan oğlaklar ise partnerleri hakkında daha net bir bilgiye sahip olabilir.

Venüs'ün boğa burcuna geçmesi ise ilişkiler ve aşk içerisinde duyulan özlemin bir son bulmasını sağlayacaktır. Transit geçiş ile birlikte cömert ve romantik yaklaşımlar partnerlerini oğlak burçlarına bağlayacaktır. Oğlaklar Nisan ayında aşkın tadına daha çok varacak ve tutku ile ilişkilerini yaşayacaktır.

16 Nisan tarihinde ise koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay, aile hayatında ya da ev yaşamında sorunların ortadan kalkması için önemli bir dönemi beraberinde getirecektir.

30 Nisan 2021 tarihinde ise akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve bu da oğlaklar için çok olumlu bir sürecin başlangıcı sayılacaktır. Sosyal çevrede güçlü olunacağının ve bunun ispatının yapılacağının adımları atılmaya başlanacaktır.