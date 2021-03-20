Aylık Burç Yorumları! Kova Burcu Nisan 2021 Yorumu

Hava grubuna ait olan kova burçları, ilkbahar mevsiminde yeni başlangıçlar yapmak için adımlar atacaktır. Yakın çevrede bulunan dostlar ile yeni gelişmeler yaşanabilecek iken uzun zamandır sonuç beklenilen haberler hakkında neticelenmeler Nisan ayında kova burçlarının kapısını çalacaktır. Neredeyse senenin en önemli ayı olan Nisan ayı, kovalar için yeni farkındalıklar yaşatacak ve bireysel anlamda kendilerini tanımalarına yardımcı olacaktır. Kariyer hayatında da işleri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isteyen kovalar, bazı seminerlere katılacak ve eğitimler alacaklardır. Yapılan bu eylemler sonucunda kararlı olunması iş hayatındaki arkadaş grubu tarafından takdir edilecek ve ilgi ile karşılanacaktır.

Nisan ayında Venüs’ün boğa burcuna geçiş yapması kova burçlarına maddi anlamda güven verebilir ve onları rahatlatabilir. Aile hayatı ile ilgili ortak menfaatler bu ayda önem kazanabilecek iken ev taşıma ya da yer değişikliği ile ilgili konular öne çıkabilir. Güncel olarak bulunulan yerden daha iyi bir konuma taşınmak ya da daha konforlu bir yaşam sürmek Nisan ayında kovaların kafalarını meşgul edecek olan düşüncelerdir.

İlişkiler açısından da kovalar güzel açılar alacaktır. Ancak bunun olumlu bir şekilde kullanılması hava grubuna ait olan kova burçlarının elinde olacaktır. Bunun yanı sıra özel ilişkiler konusunda bazı kadersel karşılaşmalar yaşanabilecek, hayat çizgisinde önemli olacak insanlar ile yollar kesişebilecektir. 2021 senesinin Nisan ayında sürpriz durumlar yaşayabilecek olan kova burçları bu duruma hazırlıklı olmalıdır.

16 Nisan 2021 tarihinde ise koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay ve Merkür'ün düz hareketine başlaması, kova burçları için iletişim konularında önemli bir dönemi beraberinde getirecektir. Bu durum hem özel hayat hem de kariyer hayatında iletişimsel konuları öne çıkarabilecek iken güzel sonuçlar alınabilecektir.

30 Nisan tarihinde ise akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay, karşılaşılan engeller varsa bunların aşılması için fırsatlar sunacaktır. Finansal ödemeler, borçlar ya da hukuki durumlar ile ilgili askıya alınmış süreçler var ise bu konular Nisan ayında çözüme kavuşacaktır. Bununla birlikte evli olan kovalar eşleri ile ya da ilişkisi olan kovalar da partnerleri ile ilgili maddi konularda anlaşmazlıklar yaşayabilir. Ancak bu durumun büyütülmemesi onlar için tavsiye edilmektedir. 30 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan akrep dolunayı, hava grubuna yalnızlık duygusu ile baş etmeyi öğretecek ve kendilerinin daha iyi bir versiyonu yaratmaları için destek verecektir.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 13:26