Aylık Burç Yorumları! Balık Burcu Nisan 2021 Yorumu

Su grubuna ait olan balık burcu, Nisan ayında maddi kazançlar, alacak verecek meseleleri ve ödemeler ile ilgilenecek ve bu konular üzerine kafa yoracaktır. Özellikle hak ya da miras ile ilgili olan konular Nisan ayında balıkların gündeminde olacaktır. Bugüne kadar aileye yapılan desteklerin karşılığı yeni ayda alınabilir ve onlarla iletişime geçilebilir. Ev hayatında var olan problemler varsa o sorunların büyütülmemesi önerilmektedir. Eğer balık burçları isteklerini ve hislerini açık bir şekilde dile getirirse, balıkların ailesi de onları saygı ile karşılayacak ve anlayışlı davranacaktır.

2021 senesinin Nisan ayında Venüs'ün boğa burcuna geçiş yapması ile birlikte eski yakın çevreden haberler alınabilir ve eğitim hayatı ile ilgili olan konular gündeme gelebilir. İş ve eğitim hayatında da yeni gelişmeler balık burçlarının kapısını çalacaktır. Kendilerini geliştirmek isteyen balıklar, bu dönemde fırsatlar ile karşılaşabilecek ve gerekli görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Mantıklı adımlar atılması ve kararlı bir duruş sergilenmesi ile birlikte şans her zaman balık burçlarının yanında olacaktır. Diğer bir deyişle Venüs'ün boğa burcuna geçmesi, balıkların yararına olacak, yarım kalan bütün işlerin tamamlanmasını sağlayacaktır. Harekete geçmek isteyen balıklar, Nisan ayında bu isteklerini gerçekleştirebilir.

16 Nisan tarihinde ise koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay ve Merkür'ün düz hareketine geçmesi balık burçları için yeni adımları beraberinde getirecektir. Yaşanacak olan bu yeniay etkisi ile hedeflenen durumlar ve istekler masaya yatırılabilir ve geçiş planına yönelmek söz konusu olabilir. Finansal konularda da rasyonel bir yaklaşım içinde bulunulabilir. Bu durum balıklar için daha büyük kazanımların önünü açacaktır.

Aşk ve ilişkiler konusunda da balıkların bir süredir çekindiği durumlar var ise bazı kararlar gün yüzüne çıkmaya başlayabilecektir. İlişkiler açısından önemli bir sınavı geride bırakmanın vermiş olduğu gurur yeni ilişkiler için güvenli adımlar atılmasına sağlayacaktır. Nisan ayında geçmişte yapılan hatalar ile yüzleşmeler gerçekleşebilir ve gelecek döneme daha hazır hissedilebilir.

30 Nisan tarihinde ise akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay, aşk ve ilişkiler konusunda balıklara şans getirecektir. Sevdiklerini ve sevildiklerini hissedecek olan balıklar, ilişkilerinin harika bir evresini geçirecektir. Daha net kararlar alınıp olumlu sonuçlar ile karşılaşılabilecektir. Bunun yanı sıra balık burçlarının gizli hayranları da ortaya çıkabilir.