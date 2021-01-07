Aydın Nazilli'de 14 Yaşındaki Kız Doğum Yaptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan olayda, hastaneye götürülen 14 yaşındaki L.Ş.’nin düşük ilacı kullandığı ortaya çıktı. Özel bir hastaneye giden aile, kızlarının 32 haftalık hamile olduğunu öğrendi ve kızın, bebeği düşürmek için ilaç içtiği öğrenildi. Bunun ardından hastane, olayı polise bildirdi ve polis geldi.

Polis merkezinde doğum sancıları başladı

Erkek arkadaşı: Bebek benden

L.Ş’nin ifadesini almak için polis merkezine getiren emniyet yetkilileri, sorgu esnasında kızın sancılanması üzerine 112 acil ekiplerini çağırdı. Ambulansın gelmesi üzerine L.Ş. Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada doğum yaptı. Kız bebek dünyaya getiren L.Ş’nin bebeği 3 kilo 270 gram ağırlığında. Bebek kuvöze alınırken anne L.Ş de yoğun bakıma tedavi için alındı.

L.Ş.’nin anne babasının 4 sene önce boşandığı öğrenilirken, babasının Bodrum’da bir tekne ustası olduğu, annesininse güzellik uzmanı olduğu öğrenildi.

Bunun yanı sıra, L.Ş. ilk ifadesinde kimden hamile kaldığını söylemedi ancak erkek arkadaşı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki H.B. ifdesinde bebeğin kendisinden olduğunu doğruladı.