Ayasofya’nın Komşusu: Tarihi Han 120 Milyona Satılıyor!

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Sultanahmet’te yer alan tarihi Leman Esma Kasay Han, 1800’lü yıllarda Nuri Kenan Paşa tarafından yaptırılan bir ev. Yapıldığı dönemde, muayenehane olarak kullanılan Nuri Kenan Paşa, muayenehanesini bir süre sonra torunu Leman Esma Kasay’a hediye etti ve hanın ismi o dönemden sonra Leman Esma Kasay Han olarak kaldı.

Ayasofya’ya 70 metre uzaklıkta

120 milyon lira istiyorlar

İstanbul’un en önemli noktalarından biri olan tarihi yarımadada, Ayasofya Camii’ne 70 metre uzaklıkta bulunan han, Yerebatan Sarnıcı’na 30 metre, Sultanahmet Camii’ne ise 100 metre uzaklıkta. Bununla birlikte tarihi han, dünyanın merkezi olarak ifade edilen Milyon Taşı’nın da yanında bulunuyor.

Nuri Kenan Paşa’nın varisleri, aldıkları kararla hanı satışa çıkardı. Aile üyeleri, tarihi han için 120 milyon lira istiyor. Bununla birlikte aile, satışın ardından yeni alıcının hanın kültürünü ve tarihini koruması şartını da koşuyor. Satışa aracılık yapan Evim Kırmızıtaş Başaran, konuyla ilgili şunları söyledi: