Ayasofya’nın Komşusu: Tarihi Han 120 Milyona Satılıyor!

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Sultanahmet’te yer alan tarihi Leman Esma Kasay Han, 1800’lü yıllarda Nuri Kenan Paşa tarafından yaptırılan bir ev. Yapıldığı dönemde, muayenehane olarak kullanılan Nuri Kenan Paşa, muayenehanesini bir süre sonra torunu Leman Esma Kasay’a hediye etti ve hanın ismi o dönemden sonra Leman Esma Kasay Han olarak kaldı.
Ayasofya’ya 70 metre uzaklıkta
İstanbul’un en önemli noktalarından biri olan tarihi yarımadada, Ayasofya Camii’ne 70 metre uzaklıkta bulunan han, Yerebatan Sarnıcı’na 30 metre, Sultanahmet Camii’ne ise 100 metre uzaklıkta. Bununla birlikte tarihi han, dünyanın merkezi olarak ifade edilen Milyon Taşı’nın da yanında bulunuyor.
120 milyon lira istiyorlar
Nuri Kenan Paşa’nın varisleri, aldıkları kararla hanı satışa çıkardı. Aile üyeleri, tarihi han için 120 milyon lira istiyor. Bununla birlikte aile, satışın ardından yeni alıcının hanın kültürünü ve tarihini koruması şartını da koşuyor. Satışa aracılık yapan Evim Kırmızıtaş Başaran, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bu konuda belirli kişilerle temasa geçtik. Ailenin çok hassas olduğu bir konu var. Ben paramı veririm ve buranın sahibi olurum şeklinde değil. Burası bir ülkenin değeri. Ülkemizin mirasını satıyoruz. Dünya mirası diyoruz. Yurt dışından gelecek taleplere ikinci üçüncü sırada bırakıyoruz. Çünkü burası Topkapı Sarayı gibi Ayasofya gibi Sultanahmet Camii gibi tarihi eserlerden bir tanesi. İstiyoruz ki bu kültür burada yaşatılsın. Ailenin en önemli önceliklerinden bir tanesi de bu. Ticaret ikinci, üçüncü planda kalıyor. Çok köklü ve bilindik bir ailenin bir kültür mirası inşallah aynı şekilde değer bulacak. Talepler oldu. Çinli bir dünya markası buraya geldi. Burasını bir şirket merkezi yapmak istedi. Biz onu askıya aldık. Bilindik bir Japon markası da teklif verdi ve onu da askıya aldık. Burayı önce kendi kültür mirasımızı yaşatacak bir aileye vermek istiyoruz. Tekliflerimizi yazılı teklif usulüyle alıyoruz. Teklifleri değerlendirirken de size geri döneceğiz deyip onları geri planda bıraktık"