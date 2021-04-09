Ayasofya İmamı Kendi Mi Bıraktı? İstifa Sürecine Nasıl Gelindi?

Ayasofya Camii İmamı olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın istifa etti ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri döndü. Bu olay ülke genelinde büyük yankı uyandırdı ve istifa sürecinin nasıl gerçekleştiği merak edildi. Gerçekleşen istifa olayı sonrasında Boynukalın’ın son zamanlarda yaptığı açıklamaların bu karara etkisi tartışma konusu oldu.

Hadi Özışık bu konu hakkında görüşlerini bildirdi ve Boynukalın’ın yapmış olduğu laiklik açıklaması sebebi ile tepkide bulunduğu imanın istifası ardından yaşanan süreci özetledi. Laiklik kaldırılsın ifadesi nedeni ile tepki göstermediğini açıklayan Özışık, daha sonra ifadeleri için özür dilediğini de belirtti. Buna rağmen kendisinin Mehmet Hoca’nın açıkladığı laiklik anayasadan kalksın ifadesine katılmadığını ve topluma örnek olması gereken birinin iktidarı sıkıntıya sokacak söylemlerden kaçınması gerektiğini dile getirdi.

İstifa Sürecine Nasıl Gelindi?

Diyanet İşleri Başkanı’nın İstanbul müftüsüne talimat verdiği öğrenildi. Mehmet hoca ile konuşulup tweetini kaldırmasını söylemek isteyen Başkan, Boynukalın’a ulaşamadı. Daha sonra bir müftü yardımcısının Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın’a ulaştığı ancak olumsuz yanıt aldığı açıklandı. Boynukalın, özgür düşüncesini ifade ettiğini söylüyor ve bu tweetini kalmayacağını açıklıyor.

24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma namazı ile tekrardan ibadete açılan Ayasofya Camiine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından baş imam olarak atandığını belirten Boynukalın, istifa kararı hakkında Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam olduğu görevinden affını ve görevlendirmenin sona ermesini istediğini anlattı.

86 yıl ardından tekrardan cami olarak fethedilen mekanda ilk baş imam hatip olarak görev yapmasını sağlayan Yüce Mevla’ya sonsuz hamde senalarını arz ettiğini açıklayan Boynukalın, bu göreve kendisini layık bulan idarecilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Bildiği kadarıyla İslam’ı anlattığını ifade eden Boynukalın, bu niyetin yarın Allah katında kendisine şahitlik edeceğini umduğunu söyledi. Bugüne kadar kendisine destek olan tüm kardeşleri için Allah binlerce kez razı olsun ifadelerini kullanan Boynukalın, Allah yar ve yardımcımız olsun, dedi.