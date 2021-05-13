Ayasofya'da 87 Yıl Ardından İlk Ramazan Bayramı

87 yıl ardından Ayasofya-i Kebir Camii şerifinde ilk Ramazan Bayramı namazının yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ederek kılındığı öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş namazı kıldırdı ve gelenek üzerine mindere kılıç ile çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Fatih Belediye Başkanı Ergin Turan da Ayasofya-i Kebir Camii şerifinde bayram namazını kıldı. İbadete açılan camide 87 yıl ardından ilk Ramazan Bayramı namazının korona virüs tedbirleri kapsamında kılındığı bilgisine ulaşıldı. Müzeye dönüştürülmesi sonrasında tekrardan ibadete açılan Ayasofya'yı Kebir Cami içerisinde Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş ilk Ramazan Bayramı namazını kıldırdı.

Vatandaşların erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami içerisine geldi ve Ramazan Bayramı'nı orada kıldıklarını bilgisine ulaşıldı. Bu tedbirler kapsamında cami içerisine sınırlı sayıda kişi alındığı bilgisi öğrenilirken vatandaşların bir bölümünün de cami avlusu ve meydanda saf tuttuğu ifade edildi. Kılınan sabah namazı ardından kur'an-ı Kerim okunduğu ve İstanbul müftüsü Profesör Doktor Mehmet Emin Paşa'nın dua yaptırdığı öğrenildi. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazının kılınması sonrasında bazı konuşmalar yaptı ve hutbede bayramların aynı medeniyet, aynı inanç, aynı tarih ile yaşandığını dile getirdi. Bayramların bizi biz yapan, kardeşliğimizi pekiştiren ve yüreklerimizi bütünleştiren zamanlar olduğu belirtildi.

Bugün ise hüzün, gözyaşı ve acının kuşattığı dünyamızda bayramların biraz mahsun geçtiği konusu dile getirildi. Arakan'dan Suriye'ye, Doğu Türkistan'dan Yemen’e mazlum beldelerinden yükselen feryatların kalbimizi derinden yaraladığı ifade edildi. İsrail'in de ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu işgal girişiminin tüm müminleri büyük bir acı ve hüzne gark ettiği ifade edildi. Müslümanlara saldırıldığı ve Peygamberlerin hatırasına hayasız bir şekilde müdahale edildiği söylenildi. Yapılan konuşmada Mescid-i Aksa ve Filistin tamamen özgür oluncaya kadar her bayramın hüzün içinde geçeceği konusuna vurgu yapıldı.