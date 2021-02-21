Ay’a Gidecek Roket İçin Türkiye Somali’de Fırlatma Üssü Kuruyor İddiası

Cumhuraşkanı Erdoğan, geçen hafta Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nı duyurmuştu ve bu kapsamda, 2023 yılında Ay’a sert iniş için hazırlıkların başladığını paylaşmıştı. Türkiye’nin uzay programı ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Türkiye’nin, Afrika ülkesi Somali’de bir fırlatma üssü inşa etmek istediği aktarıldı.

Erdoğan, Ay programı ile ilgili yaptığı açıklamasında, ilk aşamada 2023 yılı sonunda milli ve özgün roketimiz ile Ay’a ulaşarak sert iniş yapacağız demişti, ikinci aşama içinse Cumhurbaşkanı, “2028’de hayata geçirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı hedefliyoruz. Ay’a yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da tamamladığımızda Ay’da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz” dedi.

Uzay bütçesinin önemli kısmı, roket motoru üreten Deltav’a aktarılacak

Program Türkiye’ye en az 1,1 milyar dolara mal olacak

Middle East Eye’dan Ragıp Soylu’nun haberine göre Türkiye, uzay bütçesinin önemli bir kısmını Deltav Uzay Teknolojileri Şirketi için ayırcak. Erdoğan’a sunulan planda, Deltav’a 4,1 milyar liralık yani 600 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı belirtildi. Deltav, sıvı oksiyen ve parafin kullanan bir roket motoru üretimi yaptığını duyurmuştı. Uzay Ajansı’nın 40 milyon dolarlık bütçesi ile ilgili eleştirilere yanıt veren bir şirket yetkisi, TUA’nın görevinin programı koordine etmek olduğunu ve harcamanın ana kalemlerinin farklı şirketlere yapılacağını belirtti.

Gazeteye konuşan bir kaynak, programın maliyetinin en az 1,1 milyar dolar olacağını ve Türkiye’nin, daha önce bir askeri üs inşa ettiği Somali’ye bir roket fırlatma üssü de kuracağını belirtti. Fırlatma üssünün maliyetininse analizlere göre 2,4 milyar TL olacağı belirtildi. Türkiye’nin yurt dışındaki en önemli üslerinden birine ev sahipliği yapan Somali’deki TURKSOM askeri eğitim üssü, 2017 yılında açıldı ve Türk ordusu, Somali ordusunda çeşitli askerlere eğitim veriyor.

DW Türkçe’ye konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uydu mühendisi Egemen İmre, Türkiye’nin fırlatma üssüyle ilgili açıklamasında, ““Bunun için öncelikle uzay limanının yapılması gerekiyor. Türkiye’nin coğrafyası da aslında tüm yörüngelere erişmek için çok uygun değil. Bunun için Türkiye dışında, örneğin Somali veya benzeri bir ülke de düşünülüyor diye anlıyorum. Ben, Uzay Yol Haritası’na bakınca satır aralarında bunu okuyorum. Göktürk 2 gibi uyduları kuzey ya da güneye doğru fırlatmanız gerekiyor. Bunları Türkiye’den fırlatabilirsiniz ama Türksat’ı fırlatamazsınız. Ekvatora yakın olması gerekiyor. Yörünge mekaniğinin gerektirdiği şey bu. Mesela Somali’den Hint Okyanusu’na doğru istediğiniz yöne, istediğiniz türde uyduyu fırlatabilirsiniz.” demişti.