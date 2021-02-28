Ay Suyu Nedir? Ne İşe Yarar?

Son zamanlarda ay suyunun nasıl hazırlandığı ve ne işe yaradığı merak edildi ve araştırma konusu oldu. Özellikle Dolunay zamanlarında yapılması tavsiye edilen ay suyunun, gerçekten işe yarayıp yaramadığı tartışıldı. Eğer yarıyor ise hangi faydaları sağladığını öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırma yapmak için internete başvurdu. İşte ay suyu hakkında tüm bilgiler…

Ay suyu nedir?

Ay suyu, suyun ay enerjisi ile doldurulma işlemine verilen isimdir. Genelde Dolunay zamanlarında hazırlanır ve çok faydalı bir işe hizmet eder. Çoğu insan tarafından genellikle Dolunay zamanlarında hazırlanan ay suyu, dolunay dışında diğer evrelerde de uygulanabilmektedir ve diğer zamanlarda yapılan bu işlem farklı bir amaca hizmet eder.

Ayın evreleri tüm dünyayı etkilediği gibi insanların hayatlarında da oldukça önemli izler bırakmaktadır. Ve bu izler fiziksel olmanın yanı sıra, duygusal anlamda da yaşanabilmektedir. Çok eski çağlardan itibaren insanlar, doğanın ritminin hayatlarını şekillendirdiğini inanmış ve buna göre kendilerine düzen oluşturmuşlardır.

Ay suyu açık havada ayın enerjisi ve ışığı ile şarj edilir. Direkt Ay ışığının altına konulan su, ay enerjisi ile toplanır. Üstelik bu işlem sonunda suyun tadının değişiklik gösterdiği, daha tatlı ve yumuşak bir lezzete sahip oldu iddia edilen yorumlar arasında yer almaktadır.

Temiz cam bir şişeye su doldurup açık havada Ay ışığının altına bırakmak bu işlemin ilk adımıdır. Şafak vaktine kadar Ay ışığının altında kalan su, Dolunay enerjisi ile dolmuş olur. Bu işlemi yapmak için bahçe veya balkonda suyu bekletmek tavsiye edilmektedir ve bu durumdaki en önemli olay ay suyunun işe yarayacağını inanmak ve onu düşünerek hazırlıkları gerçekleştirmektir. Suyun enerji ile dolması beklenirken, kişi meditasyon yapabilir ve dileklerini bir kağıda yazabilir. Sabah olduğu zaman ise hazırlanan su içilebilir ya da hazırlanan su ile duş alınabilir. Bu durum tamamen kişinin tercihine bağlıdır.

Ay suyunun faydaları nelerdir?

Dolunay enerjisi ile şarj olan su negatif enerjileri temizler ve pozitif anlar yaşanmasını sağlar. Bu işlemin ruhu ve bedeni temizlediğini İnanılır ve daha iyi hissettirdiği iddia konusu olmuştur. Doğal kristallerin Ay Işığında şarj edilip temizlenmesi gibi aynı işlemin su ile de yapılıp uygulanılması önerilmektedir.