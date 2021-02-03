Avustralya yine yanıyor! Halka "Tetikte kalın" uyarısı yapıldı

Avustralya'nın başı yine orman yangınlarıyla dertte. Batı Avustralya eyaletinde yer alan Perth şehrinde çıkan orman yangını ne yazık ki sürüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında karantina altında olan Perth şehrinde alevlerin tehlike saçtığı alanlardaki kişiler tahliye edildi. Söz konusu kişilerin güvenli alanlara gönderildiği bildirildi.

Birçok alan küle döndü

Perth şehrinde süren orman yangını sebebiyle 9 bin hektarı aşkın alanın küle döndüğü ifade edildi. Perth şehrinin kuzeydoğusunda alevlerin şiddetini artıran kuru ve sıcak hava şartlarının biraz daha yumuşadığı belirtildi.

"Daha iyi bir geceydi"

Konuya ilişkin açıklama İtfaiye ve Acil Durum Servisi'nden geldi. Açıklamada, orman yangınını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar bakımından daha iyi bir gece geçirildiği belirtilerek, bazı yerlerde söz konusu çalışmaların ılıman şartlar sayesinde tamamlanabildiği kaydedildi.

Orman yangını nedeniyle 71 evin kullanılamaz durumda olduğu ifade edilen açıklamada, bazı bölgelerde rüzgâr nedeniyle alevlerin tekrar artabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, bu nedenle insanların tetikte kalmaları için uyarıda bulunularak, birkaç gün boyunca söz konusu yangın nedeniyle zorlanılacağı bildirildi. Orman yangının sebebi hala tespit edilemedi. Perth şehrinde yangın nedeniyle şimdiye dek can kaybı gerçekleşmedi.

Geçen sene büyük yangınlar çıkmıştı

Avustralya'da 2020 senesinin başlarında büyük yangınlar çıkmıştı. Geçen sene mevsim normallerinin üstünde hava sıcaklıkları etkili olmuş ve buna bağlı olarak kuraklık ortaya çıkmıştı. Yangınlar, şimşeklerin kuru tarım alanlarının üstünde çakmasıyla başlamıştı. Otların yanması üzerine közler ortaya çıkmış ve söz konusu közlerin rüzgârla birlikte yayıldığı görülmüştü. Yangınlar, gök gürültülü fırtınaların etkili olmasına yol açmış, bu durum daha fazla şimşek oluşturmuş ve daha çok yangın çıkmıştı. Sonuç olarak bir atom bombası etkisi yaşanmış ve yangınlar kendi fırtınalarını oluşturmuşlardı.

Neden bir türlü kontrol altına alınamamıştı?

Avustralya'da geçen senenin başlarında çıkan yangınlar bir türlü kontrol altına alınamamıştı. Burada 2019 senesinin Aralık ayında hava sıcaklığı bakımından iki kez rekor kırılmış, birinci rekor 40,9 derece olurken, ikinci rekor 41,9 derece olmuştu. İki hava sıcaklık da 2013 senesinde kayıtlara geçen 40,3 dereceden daha fazlaydı. Uzmanlar, yangınların kontrol altına alınamadığını, bunda en önemli etkenin "Hint Okyanusu'ndaki çift kutuplu iklim hadisesi" olduğunu ifade etmişlerdi. Söz konusu hadise sırasında batı tarafında deniz üst yüzeyi sıcaklıkları daha fazla, doğu tarafında ise daha düşük oluyor. Geçen sene iki taraf arasındaki sıcaklık farkı son 60 senenin en yüksek farklı olmuştu. Bu olayın sonucunda Avustralya ile Güneydoğu Asya'da kuraklık görülürken, Doğu Afrika'da normale göre fazla yağış ve sel etkili oluyor.