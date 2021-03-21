Avukat Sevgilisi Tarafından Darp Edildi Ardından Pide Mesajı Aldı

Karabük'te 47 yaşında olan ve avukatlık yapan S.A. isimli şahıs 21 yaşındaki B.Ü. isimli kız arkadaşını arkadaşlarının evinde darp etti. 47 yaşındaki avukat şiddet yaşandığı olayın sabahında ise genç kadına “Pide yaptırıp geleyim mi?” şeklinde bir mesaj atarak şoka uğrattı. Atılan bu mesaja ise şiddet gören B.Ü. 21 yaşındaki şahıs, “benim gözüme yumruk atıp canımı yaktın. Ben de sabaha kadar hastanelerde ve karakollarda kaldım. Şimdi yazılan pide yaptırıp geleyim mi mesajı ne demek?” şeklinde bir karşılık verdi.

Karabük Safranbolu'da yaşayan 21 yaşındaki genç kadın 19 Mart gecesi işten çıktığı zaman S.A. isimli avukat erkek arkadaşıyla buluştu ve özlem giderdi. Buluşmanın sonunda ortak bir arkadaşlarının evine giden ikili orada alkol almaya başladı. Alkol aldıktan sonra saldırgan tavırlar sergileyen Avukat S.A yapılan iddialara göre kız arkadaşına küfür etti ve aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 47 yaşındaki S.A. isimli avukat kız arkadaşı B.Ü.’yü boğazından tuttu ve sağ gözüne pek çok kez yumruk attı.

Ortak arkadaşlarının evinde alkol aldıktan sonra boğuşma yaşayan çiftin olaylı gecesinde 21 yaşındaki B.Ü. uzun süre boyunca şiddet gördü. Erkek arkadaşı tarafından gördüğü şiddet sırasında evdeki cam kapıya da çarpan B.Ü.’nün elinde ve sağ kolunda cam kesikleri oluştuğu öğrenildi. Şiddet gördükten sonra evden kendisini dışarı atmayı başaran genç kadın, hemen hastaneye gitti ve doktorlara durumu anlattı. Doktorlar kendisine ilk müdahaleyi yaptı ve muayene gerçekleştirildi. Ardından polise haber verildiği ifade edildi. Yapılan ihbar sonucunda 21 yaşındaki B.Ü.’nün bulunduğu hastaneye polis ekipleri geldi ve hastaneye gelen polis ekiplerine avukat olduğu öğrenilen S.A.’nın yaptıklarını anlatılıp şikayetçi olundu. Edinilen son bilgilere göre S.A.’nın hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldığı öğrenildi.