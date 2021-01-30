Avrupa ülkesi, nüfusunun 4 katından fazla aşı sipariş etti!

Bazı ülkeler koronavirüse karşı toplu aşılama uygulamasını başlattı. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) aşıların eşit bir şekilde dağıtılması ve yoksul ülkelerin aşılardan mahrum bırakılmaması için sık sık çağrıda bulunmasına rağmen bazı ülkeler açgözlülük örneği sergiliyor. O ülkelerden biri de Danimarka.

Danimarka'nın 5,8 milyona yakın nüfusa sahip olduğunu biliniyor. Fakat söz konusu ülkenin ilginç bir şekilde 24,8 milyon insana yetecek düzeyde aşı siparişinde bulunduğu ortaya çıktı. Danimarka'nın AB (Avrupa Birliği) Komisyonu vasıtasıyla koronavirüs aşısı tedarik ettiği bildirildi. Avrupa ülkesinin Moderna, CureVac, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK ve AstraZeneca'dan koronavirüs aşısı alacağı ifade edildi.

Söz konusu ülkenin 3 milyon insan için ilave aşı seçeneğine daha sahip olduğu kaydedildi. Bu seçeneğin kullanılması halinde Danimarka'nın, 27,8 milyon insana yani nüfusunun 4 katına yetecek düzeyde koronavirüs aşısı almış olacağı belirtildi.

Üç hafta daha kapanmaya karar vermişti

Danimarka Başbakanı Frederiksen, ülkesinde mutasyonlu koronavirüs vakalarının patlak verdiğini belirterek, bu nedenle 28 Şubat'a kadar tam kapanma kararı aldıklarını ifade etmişti. Normalleşme sürecinde ilk olarak okulların açılacağını kaydeden Frederiksen, geçen sene olduğu gibi tedbirlerin hemen kaldırılmayacağını söylemişti. Frederiksen, söz konusu tedbirlerin aşamalı şekilde gevşetileceğini ifade ederek, Danimarka'da en son aşamada gece hayatına yönelik önlemlerin esnetileceğini aktarmıştı.

Mutasyonlu koronavirüse dair verileri duyuran Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Ullum, ülkede tespit edilen vakaların yüzde 13'ünde mutasyonlu koronavirüs görüldüğünü belirtmişti. Ullum, mutasyonlu koronavirüsün İngiltere, İrlanda ve Portekiz'i ciddi düzeyde etkilediğini belirterek, ülkesinde Şubat ayında odaklanacakları şeyin mutasyonlu koronavirüsün önlenmesi olacağını ifade etmişti.

Sağlık sistemi baskı altında

Mutasyonlu koronavirüsün hızlı yayılması üzerine hastanelerde yatak doluluk kapasitesinin dolduğuna dikkat çeken Sağlık İdaresi Direktörü Broström, sağlık sisteminin büyük bir baskı altında olduğunu söylemişti. Broström, sağlık görevlilerinin oldukça sıkıntılı şartlar altında çalıştıklarını belirterek, vakaların yeniden artması durumunda söz konusu görevlilerin daha fazla dayanamayabileceğini ifade etmişti.

Hangi önlemler alınmıştı?

Danimarka'da 16 Aralık 2020'de yeni tedbirler hayata geçirilmişti. Avrupa ülkesinde eczaneler ve marketler haricindeki tüm işletmelerin faaliyetleri kademeli olacak şekilde 4 Ocak 2021'e kadar durdurulmuştu. Kamu personelinin evden çalışmaya başladığı ülkede okullarda da uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Daha sonra alınan bir kararla bu tedbirlerin süresi 17 Ocak 2021'a kadar uzatılmıştı.

5 Ocak 2021 tarihinde verilen bir kararla maksimum 10 kişinin aynı ortamda bulunabileceğine dair kural "maksimum 5 insan" olarak değiştirilmişti. İki insan arasındaki fiziki mesafenin ise 2 metre olmasına karar verilmişti. Avrupa ülkesinde risk düzeyi koronavirüs vakalarının artması üzerine 5'e yükseltilmişti. Alınan bu tedbirler daha sonra verilen bir kararla bu kez 7 Şubat 2021'e kadar uzatılmıştı. Tedbir amaçlı kapatılan işletmelere 7 Şubat 2021'e kadar ekonomik destek verileceği ifade edilmişti.