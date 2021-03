Avrupa normalleşmiyor, yeniden kapanıyor! 

Türkiye'de kontrollü normalleşme sürecine geçildi ancak vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Avrupa ülkelerinden bazıları da koronavirüsün üçüncü dalgasının yaşandığını söylüyor. Söz konusu ülkeler, vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle yeniden kapanmaya başladı. Peki Avrupa ülkelerinde hangi önlemler alındı?

Fransa'da alınan önlemler

Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberine göre, Fransa'da günlük olarak tespit edilen vaka sayıları 38 bini geçti. Bu nedenle söz konusu ülke yeniden kapanmaya gideceğini bildirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Fransa Başbakanı Jean Castex, vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle yeni kararlar alındığını duyurdu. Castex, 20 Mart 2021 tarihinden itibaren Paris dâhil olmak üzere 16 bölgede 4 haftalık bir süre boyunca bütün gün sokağa çıkma yasağının geçerli olacağını ifade etti. Castex, İngiltere mutasyonu nedeniyle vaka sayılarının arttığına dikkat çekti.

Yani Fransa'da 4 hafta sürecek olan sokağa çıkma yasağı, 20 Mart Cumartesi günü itibarıyla başlayacak. Yalnızca hayati öneme sahip olan ürünlerin satıldığı dükkânlar açık olacak. Okullar da bu dönemde açık tutulacak. Diğer yandan, vatandaşların evlerinden en fazla 10 kilometre uzaklıkta herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın gezmelerine izin verilecek. Fakat mecburi durumlar haricinde bölgeler arası yolculuklar tamamen yasak olacak.

Fransa'da son bir haftadır günlük vaka sayıları 25 binin üstünde. Dün söz konusu ülkede vaka sayısı 38 bini aştı. Fransa'da şu ana dek 4 milyon 181 bin 607 vaka kayıtlara geçerken, koronavirüs kaynaklı 91 bin 679 can kaybı gerçekleşti. Fransa'da 5 milyon 500 binden fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. İkinci doz yapılan kişi sayısı ise 2 milyon 300 bini geçti.

İtalya'da alınan önlemler

Koronavirüsün en çok sarstığı ülkelerden biri haline gelen İtalya, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden kapanacağını bildirdi. Söz konusu ülkenin 10 bölgesinde mecburi durumlar haricinde yeniden sokağa çıkma yasağının geçerli olacağı ifade edildi. Kırmızı bölge uygulaması, Trento şehrinde, Molise, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Puglia, Veneto, Lazio ve Lombardiya bölgelerinde 6 Nisan gününe kadar sürecek. İtalya'nın geri kalan bölümünde ise (Sardunya Adası haricinde) turuncu bölge uygulaması sürecek.

Turuncu bölgede yaşayan insanların saat 05.00 ile saat 22.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilecek. 6 Nisan gününe kadar restoranlar yalnızca paket servis hizmeti sunabilecek. Kırmızı bölgede yer alan bütün okullarda uzaktan eğitim sürecek. Turuncu bölgede bulunan bütün okullar ise yüz yüze eğitime yüzde 50-75 kapasiteyle başlayacak.

İtalya'da son bir haftadır günlük olarak 15 bin ile 26 bin arasında vaka tespit ediliyor. İtalya'da yoğun bakım servislerindeki baskının yoğunlaştığı ve hasta sayısının artışa geçtiği ifade ediliyor. İtalya'da şimdiye dek 7 milyon 200 binden fazla insana aşı yapıldı. Söz konusu ülkede şu ana kadar 3 milyon 306 bin 711 vaka kayıtlara geçerken, koronavirüs kaynaklı 103 bin 855 can kaybı gerçekleşti.

Almanya'da alınan önlemler

Almanya koronavirüsle mücadelede kontrolü elinde tutan ülkeler arasında yer alıyor. Fakat yine de söz konusu ülkede vaka sayıları artmaya devam ediyor. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, koronavirüsün üçüncü dalgasının geldiğini bildirdi. Ülkede 7 Mart gününe kadar uygulanacak olan önlemlerin, 28 Mart gününe kadar geçerli olmasına karar verildi.

Almanya'da son dönemde saptanan vakalar arasında mutasyonlu koronavirüsle enfekte olanların oranı yüzde 46,1'e çıktı. Bu nedenle uzmanlar, tedbirlerin uzatılmasının yerinde bir karar olduğunu bildirdi. Almanya'da önlemlere bölgesel bazda karar veriliyor. Kontrollü normalleşme sürecine geçilen ülkede, son bir haftada her 100 bin kişide 35'ten az vakanın tespit edildiği yerlerde 3 hane halkı ve maksimum 10 kişi toplanabiliyor. Son bir haftada her 100 bin kişide 100'den fazla vakanın tespit edildiği yerlerde ise kırmızı alarma geçilirken, acil durum tedbirleri uygulanıyor.



Almanya'da son dönemde günlük tespit edilen vaka sayıları 5 bin ile 10 bin arasında değişiyor. Birkaç gündür ise günlük vaka sayıları 20 bine ulaşmış durumda. Almanya'da şu ana kadar 2 milyon 628 bin 629 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 74 bin 878 can kaybı gerçekleşti. Almanya'da şimdiye dek 6 milyon 700 binden fazla kişi aşılandı. İkinci doz yapılan kişi sayısı ise 2 milyon 950 bini aştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 12:10