Avrupa Konseyi'nden İstanbul Sözleşmesi tepkisi!

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesine Avrupa Konseyi'nden tepki geldi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, söz konusu kararın kadın hakları konusunda geri adım olduğunu ifade etti.

Buric, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesinin büyük bir gerileme olduğunu belirterek, Türkiye'de kadınların korunmasının riske atıldığını kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Daniel Holtgen, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesinin "tahrip edici" bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Türkiye sözleşmeyi neden feshetti?

Aileye ve kadına güç kazandırmak amacıyla ortaya çıkan İstanbul Sözleşmesi, daha sonra global LGBT lobileri ile teknoloji ve finans şirketleri tarafından Türkiye'de ifade ve düşünce özgürlüğünün baskılanması, toplum ve aile değerlerinin yozlaştırılması için bir araç olarak görülmeye başlanmıştı. Bu nedenle Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı.

Avrupa'da kabul edilse de uygulanmıyor

Avrupa'da çok sayıda ülke tarafından kabul edilen İstanbul Sözleşmesi tam anlamıyla uygulanmıyor. AB (Avrupa Birliği) üyesi olan Slovakya, Litvanya, Letonya, Çekya, Macaristan ve Bulgaristan İstanbul Sözleşmesi'ni imzalasa da yürürlüğe koymadı. Fransa, İsveç, Hırvatistan, Finlandiya, Danimarka, Almanya ve Yunanistan tarafından da İstanbul Sözleşmesi'ne çekince konuldu.

İstanbul Sözleşmesi neden tepki çekmişti?

İstanbul Sözleşmesi'ndeki "cinsel yönelim" ile "toplumsal cinsiyet kimliği" tabirlerinin Türkiye'nin sahip olduğu toplum yapısına aykırı olduğu belirtilmişti. İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal desteğini kaybettiği ve marjinal gruplardan bazıları ile LGBT'nin söz konusu sözleşmeyi kalkan olarak kullandığı, bu şekilde gelecek nesillerin tehdit altında olduğu ifade edilmişti.

"Anayasa ile teminat altında!"

İstanbul Sözleşmesi feshedilse de Anayasa'nın varlığıyla kadın hakları teminat altına alınmaya devam edilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anayasa'nın kadın haklarını teminat altına aldığını belirterek, Türkiye'nin yeni düzenlemeleri getirebilecek kadar güçlü bir hukuk sistemine sahip olduğunu dile getirmişti. Bakan Selçuk, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, bu suçla mücadelenin de insan hakları kapsamında ele alınması gerektiğini ifade etmişti. Selçuk, kadına yönelik şiddet ile mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüleceğini aktarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 15:02