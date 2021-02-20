Avrupa Birliği'nden Rusya'ya "Navalny" yaptırımları geliyor! 

Rusya'da muhalif lider Navalny'nin tutukluluğu sürüyor. Bunu demokrasiye ve düşünce özgürlüğüne aykırı olarak gören AB (Avrupa Birliği) ülkeleri ise Rusya'ya yönelik yaptırım hazırlığında.

AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin dışişleri bakanları, bilindiği üzere 22 Şubat 2021 tarihinde bir araya gelecek. Söz konusu toplantıda, Rus muhalif lider Navalny'nin tutuklanmasına ilişkin yaptırımlar konusundaki muhtemel karar ele alınacak. Yaptırımlar hem seyahat yasağını hem de mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor. Bu yaptırımların hangi insanlara uygulanacağı ise hala bilinmiyor.

"AB'den uzaklaştığı için yanıt verilmeli"

AB (Avrupa Birliği), Rusya'nın birlikten uzaklaşması nedeniyle söz konusu ülkeye yanıt verilmesinin şart olduğunu düşünüyor. Bu yüzden sadece yaptırımlara değil 2021 senesinin Mart ayında gerçekleştirilecek olan AB (Avrupa Birliği) Liderler Zirvesi'ne de dikkat çekiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı da katılacak

AB (Avrupa Birliği) ülkeleri tarafından 22 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek olan toplantıda Biden yönetimi ile birlik arasındaki ilk üst düzey temas gerçekleşmiş olacak. Söz konusu toplantıya ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Blinken de dâhil olacak. İki saat süresince görüşmelerin yapılacağı toplantıda, 27 AB (Avrupa Birliği) ülkesinin bakanlarının sırayla konuşmaları ve kritik meseleleri Blinken'a sunmaları bekleniyor. Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları ile Blinken arasındaki temasların ana gündem maddeleri İran, Çin ve Rusya olacak.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Trump döneminde İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan 2018 senesinde ayrılmıştı. Fakat Biden yönetimindeki ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) söz konusu anlaşmaya tekrar dönebilmesi amacıyla diplomatik temaslar gerçekleştiriliyor. Söz konusu temaslar AB (Avrupa Birliği) temsilcilerinden Borrell tarafından yapılıyor.

Yaptırımlar nedeniyle ekonomide kayıplar yaşanıyor

2019 senesinde yapılan bir araştırmada, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin ekonomisi ile Rusya'nın ekonomisinin ayda toplam 4 milyar dolarlık bir kayba uğradığı ifade edilmişti. AB (Avrupa Birliği) ülkeleri 1,8 dolarlık bir kayba uğrarken, Rusya'nın ise 2,2 milyar dolarlık bir kayıp yaşadığı bildirilmişti. Her ay Almanya'nın 727 milyon Euro'luk bir kayba uğradığı kaydedilirken, söz konusu ülkenin en fazla hasara maruz kalan ülke olduğu ifade edilmişti. Küresel krizin yakın olduğuna dikkat çekilen araştırmada, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Rusya'ya yönelik yaptırımları teşvik ettiği ancak AB'nin (Avrupa Birliği) ekonomik anlamda kayıp yaşamak istemediği belirtilmişti.

Rusya ile AB arasındaki ilişkiler iyice gerilmişti

Rus muhalif lider Navalny'nin tutuklanması ve ülke genelinde başlatılan gösterilerde eylemcilerin gözaltına alınması nedeniyle AB (Avrupa Birliği), Rusya'ya yönelik yaptırım sinyalleri vermişti. Fransa ve Almanya tarafından söz konusu ülkeye yönelik yaptırım kararı alınmıştı. AB (Avrupa Birliği), Putin'in çevresine yönelik seyahat yasağının getirilebileceğini ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulabileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin ekonomisini riske atacak yaptırımlar getirilmesi durumunda AB (Avrupa Birliği) ile bağların tamamen koparılabileceğini söylemişti. Global dünyadan izole olmayı istemediklerini ancak buna hazırlandıklarını da belirten Lavrov, barış istenmemesi halinde savaşa karşı hazırlıklı olunmasının şart olduğunu dile getirmişti.

Moskova'daki Polonyalı, İsveçli ve Alman diplomatlar, bir süre önce sınır dışı edilmişti. Bu konuda AB (Avrupa Birliği) temsilcilerinden Borrell'a bilgi verilmediği öğrenilmişti. Bu olaya AB (Avrupa Birliği) tarafından sert bir şekilde tepki gösterilmişti.