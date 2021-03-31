Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde Türkiye İle İlgili Önemli Detay! Vizesiz Avrupa Birliği’ne Geçiş Ne Zaman Başlıyor?

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bu yıl da toplantı. Toplantı Covid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemi ile yapıldı. Zirveden ise birçok önemli konuya dair detaylar paylaşıldı. Ekonomi, göç, salgın, terörle mücadele ve seyahat gibi konuların altın çizildi. Özellikle Türkiye ve kararlar hakkında merak edilenler var. Bunlardan biri de Avrupa Birliğine vizesiz seyahat hakkı.

AVRUPA BİRLİĞİNDEN TÜRKİYE DETAYI

Video da konferans yöntemi ile yapılan AB liderler zirvesinden birçok ayrıntı gelmeye devam ediyor. Liderler toplanırken ülkemiz için de çarpıcı kararlar ortaya çıktı. Türkiye ile iş birliği vurgulanırken hayati konuların da altı çizildi. Ekonomi, göç ve terörle mücadele dışında bu yıl seyahat konusu da ele alındı.

AVRUPAYA VİZESİZ SEYAHAT HAKKI

Türkiye 1963 yılından bu yana Avrupa’ya vizesiz seyahat için sırada bekleyen bir ülke. Türkiye gibi Avrupa ile sürekli siyasi ve ticari ilişkileri olan yakın konumdaki bir ülke içinse bu durum oldukça garip. Çünkü dünya üzerinde daha önce duyulmamış birçok ülkenin bile Avrupa Birliği’ne vizesiz seyahat hakkı bulunuyor.

İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ünver’de benzer konuların altını çizdi. Ünver 2005 yılında Avrupa Birliği ile müzakerelerin başladığını fakat şimdi ise bu konunun gündemde bile olmadığını dile getirdi.

Ünver, Avrupa Birliği’nin bizde 72 kriter istediğini belirtti. Daha sonra da bunlardan birkaç tanesi olmadığını belirterek sürekli bir oyalama çabası içine girdiklerini aktardı.

AVRUPA BİRLİĞİ ARTIK BİRLİK DEĞİL

Öte yandan birçok uzman ise Avrupa Birliğindeki düzenin bozulduğundan bahsediyor. Bunun somut örneklerini görmek de mümkün. İngiltere’nin Brexit olayı ile Birlikten ayrılması sadece başlangıç. İspanya ve İtalya Covid-19 ile mücadele ederken diğer Avrupa ülkeleri sadece seyirci kalmıştı. Çok kısa bir süre önce de Avrupa Birliği için aşılar yüzünden yeni bir kriz baş göstermişti. Birlik eski bütünlükten oldukça uzak. Daha önceki yıllarda da ekonomik kriz yaşayan Yunanistan için ellerini taşın altına koymaktan çekinmişlerdi.

Dr. Ünver’de Türkiye’nin yakın olduğu ülkelerin bulunduğunu bu neden Avrupa Birliği’nin birleşerek bize karşı yaptırım uygulayamadıklarını aktardı. Dr. Ünver tüm bunların sonunda Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı dürüst bir tutum sergilemekten oldukça uzak bir konumda olduğunu paylaştı.

İNSAN HAKLARI İHLALİ MEVCUT

Dr. Ünver Avrupa ile devam eden bir göçmen- mülteci meselesi olduğunu aktardı. BM ve AB insan haklarını çiğniyor diyen Ünver, Akdeniz ve Ege’de göçmenlerin öldüğünü hatırlattı. Aynı zaman da AB tarafından göçmenlere ev sahipliği yapan Türkiye’ye bin bir zorluk çıkarıldığından da bahsetti.

AB VİZESİZ SEYAHAT GELİYOR MU?

Avrupa Birliğinde de bir kez daha değinilen konu için görüşmeler devam ediyor. Türkiye’nin mülteci ve göçmenler konusundaki konumu düşünülünce vizesiz seyahatin önemi bir kez daha öne çıkıyor. Aynı zamanda Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ticaret hacmi her geçen dün daha fazla büyüyor. Bu hacim de yine vize görüşmelerine etki eden olumlu bir gelişme. Fakat Avrupa Birliği’nde bazı kesimlerde Türkiye’ye karşı negatif bir tutum olduğu su götürmez bir gerçek. Görülen o ki ilerideki görüşmeler Türkiye ile AB arasındaki vize konusuna da netlik getirecek.