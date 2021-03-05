Avrupa Bir Kez Daha Karışıyor! İtalya, Avustralya'ya COVID 19 Aşısı Sevkiyatını Engelledi

İtalya, korona virüs aşısı tedariğine yönelik endişeler nedeniyle AB'nin geçen ay aşı ihracatını limitlemek için uygulamaya koyduğu acil durum güçlerinin ilk kullanımında Avustralya'ya gönderilecek olan AstraZeneca COVID-19 aşısının sevkiyatını engelledi.

Avrupalı ​​yetkililer İtalya'nın geçen hafta AB'nin kendi aşı tedariğini desteklemek amacıyla ülkede üretilen 250.000 AstraZeneca aşısının ihracatını engellemeye karar verdiğini doğruladılar.

Çoğu Avrupa Birliği üyesi devlet etkili aşılama kampanyaları başlatmak için mücadele etti fakat aşılama oranları açısından İngiltere ve ABD'nin oldukça gerisinde kaldı.

Roma, Avrupa Komisyonu'nun yeni uygulamaya koyduğu aşı ihracatı yetkilendirme mekanizması kapsamında getirilen yetkileri kullandı. İtalya'nın yeni başbakanı Mario Draghi, İtalya'nın aşılama çabalarına sert bir tavır takındı ve geçen ay diğer AB liderlerine bloğun aşı ihracatına neden daha sıkı önlemler uygulamadığını sordu.

Avrupa Komisyonu, geçen ay AstraZeneca ve Birleşik Krallık hükümeti ile aşı kıtlığı nedeniyle ortaya çıkan tartışmaların ortasında tartışmalı aşı ihracat mekanizmasını uygulamaya koydu.

Avrupalı ​​yetkililer, İngiltere merkezli ilaç firmasının, AB yapımı aşı stoklarının bir kısmını İngiltere'ye yönlendirmiş olabileceğinden şüpheleniyorlardı ve bunun bir sözleşme ihlali anlamına geleceği belirtildi.

Acil durum ihracat yetkilendirme mekanizmasına göre, Avrupa Birliği üyesi devletler, Avrupa Birliği içerisinde başka ülkeler için üretilen aşıların ihracatını engelleyecektir.

AB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Komisyon'un İtalya'nın kararına karşı çıkıp reddetme veto etme hakkına sahip olduklarını lakin böyle yapmadıklarını doğruladı.

Bu hamle, korona virüs aşı tedarikleri konusunda halihazırda yüksek olan küresel gerilimleri önemli ölçüde artırma riskini taşıyor.

Uluslararası Ticaret Odası, AB'nin hamlesinin aşı tedarik zincirinde artan sorunları riske attığını söyledi.

Uluslararası Ticaret Odası genel sekreteri John Denton, "Avrupa içinde konuya ilişkin mevcut olan siyasi baskıları anlasak da, aşı ihracatının hedeflerine ulaşmasını engellemek politikacılar için oynaması çok tehlikeli bir karttır" dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 00:14