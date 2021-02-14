Avrasya Araştırma’dan Son Anket Sonucu: İYİ Parti Oyu, MHP’nin İki Katına Çıktı

Avrasya Araştırma, düzenli olarak yaptığı araştırmaların Şubat ayı sonuçlarını paylaştı. Araştırmada katılımcılara “Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. Şirketin kurucusu Kemal Özkiraz’ın paylaştığı sonuçlara göre AKP’nin anketteki oy oranı yüzde 34 olurken, MHP’nin oyu yüzde 7,5 oldu.

İYİ Parti oyu ankette yüzde 14 olurken, MHP’nin oyunun neredeyse iki katı oldu. CHP’nin oyu ise yüzde 27 ile AKP’nin 7 puan altına yer aldı.

Araştırmanın sonucunda kararsızlar dağıtıldığında ortaya çıkan tablo şu şekilde oldu:

AK Parti: Yüzde 34.1

CHP: Yüzde 27.3

İYİ Parti: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10.1

MHP: Yüzde 7.5

Gelecek Partisi: Yüzde 2.7

DEVA Partisi: Yüzde 2.4

SP: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 0.5

Erdoğan ve Mansur Yavaş yarışsa kim Cumhurbaşkanı olur?

Avrasya Anket, Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş arasındaki bir olası Cumhurbaşkanlığı mücadelesinde sonucu şöyle verdi:

Anket sonucunda Yavaş kazanır diyenler yüzde 41, Erdoğan kazanır diyenler ise yüzde 31 oldu. Yüzde 18’lik bir kısım ise mücadele ortada geçer dedi.